Генерал НАТО оценил влияние отвода войск США на обороноспособность Европы

Генерал НАТО заявил о незначительном влиянии отвода войск США на оборону Европы

Tекст: Дарья Григоренко

«Я уверен в возможностях Европы и Канады. Мы готовы сегодня реагировать на любой кризис или чрезвычайную ситуацию», – заявил он на военной базе НАТО в бельгийском Монсе, передает Politico.

Заявление генерала прозвучало на фоне обеспокоенности сокращением американского военного присутствия из-за корректировки оборонной стратегии Вашингтона при американском лидере Дональде Трампе. Гринкевич отметил, что политические разногласия не повлияли на выполнение задач НАТО, а рост оборонных расходов европейских стран союзников только усиливает потенциал альянса. Недавно Вашингтон уже начал сокращение контингента, выведя 800 военных из Румынии, что вызвало протест главы МИД этой страны.

В то же время некоторые европейские лидеры опасаются, что стратегия Трампа по завершению конфликта на Украине играет на руку России. По данным французских СМИ, президент Макрон в личных разговорах предупреждал о риске «предательства» Киева со стороны США. Повод для обсуждений добавило и то, что госсекретарь США Марко Рубио в этом месяце проигнорировал важное совещание глав МИД стран НАТО.

Гринкевич отдельно подчеркнул необходимость адекватных мер в ответ на гибридные атаки России и возможные испытания коллективной обороны альянса. По мнению генерала, НАТО «будет более готово завтра и послезавтра», а также способно ответить не только на прямые угрозы, но и на новые вызовы, отмечаемые разведкой.

В альянсе не исключают, что с сокращением военного участия США страны ЕС могут взять на себя больше ответственности. Недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ждёт момента, когда европейский представитель сможет занять должность главнокомандующего вооружёнными силами НАТО в Европе.

В конце октябре на Украине сообщили, что США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

Европейские страны выразили обеспокоенность из-за возможного сокращения военного присутствия США в регионе.