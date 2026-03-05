О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Shaman предложил проверить мотивы жалобы на афиши на латинице
Shaman заявил о предвзятости автора жалобы на афишах на латинице
Исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) высказался по поводу жалобы на использование латиницы на его афишах, передает РИА «Новости».
По мнению артиста, автор претензии действует с определенным умыслом и этим должны заняться правоохранительные органы.
«Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», – заявил Shaman.
Он также напомнил, что многие артисты на российской эстраде используют латиницу для сценических имен. Shaman подчеркнул, что закон, на который ссылается заявитель, не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, поэтому афиши не нарушают действующее законодательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках. Теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей. При этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
Ранее Shaman по итогам 2025 года вошел в число самых дорогих артистов на новогодних корпоративах. Также Shaman сохранил лидерство среди российских эстрадных исполнителей по итогам 2025 года.