Названы самые дорогие артисты на корпоративах 2025 года

Продюсер Шахиди назвал «Ленинград» и Басту самыми дорогими артистами

Tекст: Вера Басилая

Российский продюсер Табриз Шахиди сообщил об артистах с самыми крупными гонорарами на новогодних корпоративах 2025 года, передает ТАСС.

По словам Шахиди, в топ входят группы «Ленинград» и «Руки Вверх», рэпер Баста и народная артистка Ирина Аллегрова.

Также в верхней категории гонораров, как заявил продюсер, находятся Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman. При этом Шахиди подчеркнул, что самые загруженные исполнители не всегда входят в число наиболее дорогостоящих: например, Леонид Агутин не является самым дорогим артистом, но работает чаще других.

Среди лидеров по количеству заказов на этот сезон фигурируют Zivert, «Иванушки International», Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков и «А-Студио». Гонорары артистов распределяются по трем основным категориям и варьируются от 20 млн до 6 млн рублей, включая налоги и райдеры.

По словам Шахиди, благодаря популярности социальных сетей на рынке появились новые имена, такие как Bearwolf (Валерия Василевская) и группа «Бонд с кнопкой», чьи выступления стоят от 2 млн до 6 млн рублей за стандартный сет длиной 40 минут. Продюсер отметил, что продолжительность программы может различаться в зависимости от пожеланий организаторов мероприятия.

Ранее солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, Shaman стал лучшим исполнителем 2025 года.

Группу «Ленинград» обязали соблюдать законы о запрете нецензурной лексики на концертах в Новосибирске. Лидер коллектива Сергей Шнуров высмеивал идею штрафов за мат на выступлениях.

