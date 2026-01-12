При атаках БПЛА на Севастополь повреждены два дома

Развожаев сообщил о повреждении домов при атаке БПЛА на Севастополь

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, за прошедший вечер и ночь на 12 января Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников два раза.

Силы ПВО и Черноморский флот сбили четыре беспилотных летательных аппарата. По информации спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколки повредили по одному окну в двух многоквартирных домах и посекли стену фасада одного из них. Также в результате атаки были повреждены два автомобиля осколками.

Ранее силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над пятью регионами России и в воздушном пространстве над Черным морем.