ВС Росси поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 415 беспилотников, 652 ЗРК, 28 305 танков и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 043 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27.