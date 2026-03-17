Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
ВС Росси поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 415 беспилотников, 652 ЗРК, 28 305 танков и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 043 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27.