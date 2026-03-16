ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цеху производства БПЛА, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 494 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 994 беспилотника, 652 ЗРК, 28 294 танка и другие бронемашины, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 897 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

На прошлой неделе ВС России также поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того ВКС России сбили украинский самолет Су-27.