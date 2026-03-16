Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по цеху производства БПЛА, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 494 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 994 беспилотника, 652 ЗРК, 28 294 танка и другие бронемашины, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 897 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.
На прошлой неделе ВС России также поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того ВКС России сбили украинский самолет Су-27.