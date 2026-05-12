Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был освистан делегатами федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB, пишет РИА «Новости». Во время своей речи Мерц заявил: «Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования». Он подчеркнул, что пакет мер «требует чего-то от каждого», и добавил: «От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад».

Делегаты встретили эти высказывания неодобрительными выкриками, громким освистыванием и насмешливым смехом, но Мерц продолжил выступление. Освистывание и возгласы неоднократно повторялись, в том числе при обсуждении необходимости пенсионной реформы.

Мерц также отметил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как, по его мнению, только это позволит «сохранить социальное государство».

Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями и бестактного ответа онкобольной женщине.

Ранее в центре Берлина школьники провели демонстрацию, где выступили против милитаризации страны и предложили Мерцу самому отправиться на фронт.

До этого 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью Мерца, а уровень поддержки главы правительства снизился до 15% на фоне экономических трудностей.

Кроме того, Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности 20 государственных деятелей Германии с оценкой 2,9 балла.