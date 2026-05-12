Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

Рейтинг Мерца начал стремительно падать на фоне неудачного турне по Германии

Tекст: Мария Иванова

Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

«Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.