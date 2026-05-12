  Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны
    Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Мендель: Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    ВСУ за неделю атаковали не менее 20 регионов России
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    В России назвали наиболее страдающие от дефицита кадров отрасли
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    12 мая 2026, 10:56 • Новости дня

    Япония впервые с начала конфликта приняла танкер с нефтью из Азербайджана

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония приобрела партию сырья объемом порядка 45 тыс. кубометров, стремясь обезопасить внутренний рынок от возможных перебоев в Ормузском проливе.

    Партия объемом около 45 тыс. кубометров покрывает 16% дневной нормы потребления государства, передает ТАСС.

    Власти страны уверены в способности полностью обеспечить внутренние потребности как минимум до конца текущего года. Для этого планируется использовать альтернативные маршруты и стратегические запасы.

    Поставки возможны из ОАЭ и Саудовской Аравии в обход опасных зон. Каждое из этих направлений способно закрыть около половины потребностей азиатского государства. Кроме того, США могут увеличить экспорт сырья с терминалов в Техасе в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями.

    Дефицит также покрывается за счет резервов, распечатанных в середине прошлого месяца. На рынок поступили объемы, достаточные для обеспечения страны в течение 45 дней. При этом общие запасы государства и частных компаний составляют порядка 470 млн баррелей, чего хватит на 254 дня.

    Стоит отметить, что в начале месяца в азиатское государство прибыл танкер с сырьем с Сахалина. Эту партию российской нефти впервые почти за год приобрела корпорация Taiyo Oil.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана.

    Первое судно из США доставило сырье в страну в обход Ормузского пролива.

    Японская компания Idemitsu закупила партию энергоносителей с Сахалина для диверсификации импорта.

    11 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет

    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла от инфекционного заболевания.

    О трагическом событии рассказали представители подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», передает РИА «Новости». «Елена Ульянова скончалась восьмого мая в возрасте 47 лет», – говорится в официальном сообщении.

    В пресс-службе  уточнили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Церемония прощания с усопшей пройдет в Митинском крематории, начало запланировано на 14.40 мск.

    Умершая приходилась двоюродной правнучкой Владимиру Ленину, поскольку род продолжался по линии его младшего брата Дмитрия. Елена родилась в Москве в 1978 году, а с 1993 по 1997 год проходила обучение во Франции и США.

    После возвращения в Россию женщина активно занималась общественной деятельностью и вступила в КПРФ. Последние годы жизни она посвятила работе в «Горках Ленинских», где проводила экскурсии и сохраняла историческое наследие семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил сохранить Мавзолей на Красной площади в качестве исторического памятника.

    11 мая 2026, 15:47 • Новости дня
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян объяснил, почему не стал критиковать угрозы Зеленского атаковать парад в Москве на 9 Мая на прошедшем в Ереване саммите.

    Позицию властей республики озвучил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА «Новости». Политик попытался оправдать свое нежелание отвечать на антироссийские выпады Владимира Зеленского.

    «Саммит Европейского политического сообщества – это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», – заявил Пашинян.

    Он также отметил, что Армения является небольшой страной и не планирует вмешиваться в глобальные мировые процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за высказываний украинского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества радушным приемом Владимира Зеленского.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    @ IMAGO/Eventpress/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    11 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять европейских стран отказались участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2026» в знак протеста против допуска Израиля.

    В бойкоте участвуют Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, пишет «Би-би-си», передает Ura.ru.

    Часть вещателей объясняют свое решение военной операцией Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Ряд телеканалов при этом выдвигает обвинения в адрес израильских властей, называя происходящее геноцидом, однако Израиль эти утверждения категорически отвергает.

    Другие участники дискуссии считают, что страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, не должны участвовать в международном песенном конкурсе. По их мнению, присутствие Израиля и Украины может провоцировать политически мотивированное голосование, что ставит под сомнение принцип нейтральности соревнования.

    Подобного масштаба протест в истории «Евровидения» был только однажды – в 1970 году, когда несколько стран также не приняли участие. Сам конкурс стартовал 10 мая в Вене, а финальный этап запланирован на 16 мая.

    Ранее победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

    11 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    @ Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы разыскивают два большегрузных автомобиля, которые тайно ввезли опасных насекомых из Средней Азии и не прибыли на обязательный санитарный контроль.

    После пересечения границы в Челябинской области бесследно пропали два грузовика с крупными партиями нелегальных насекомых из Узбекистана, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Экстренные поиски автомобилей начались в соседней Оренбургской области.

    «Водители не доставили пчел в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых – обязательная процедура для безопасности», – отмечает источник. Контрабанда насекомых из Средней Азии объясняется их низкой стоимостью по сравнению с российскими аналогами и готовностью к раннему медосбору из-за теплого климата на родине.

    Эксперты предупреждают о серьезной угрозе для отечественного пчеловодства. Южные особи часто переносят смертельные инфекции и паразитов, способных уничтожить местные семьи и нарушить производство меда. Кроме того, узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы могут вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля по пути на карантин исчезла первая фура с агрессивными узбекскими пчелами.

    11 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сформированный в Будапеште кабинет министров планирует изучить закрытые соглашения по возведению АЭС «Пакш-2» ради снижения затрат на производство электроэнергии.

    Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Выдвинутый премьер-министром Петером Мадьяром кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань обозначил это приоритетной задачей. «Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», – заявил политик.

    Потенциальный министр пояснил, что контракты носят закрытый характер, поэтому новое руководство приступит к их изучению в ближайшее время. Победившая на апрельских выборах партия «Тиса» выступает за постепенный отказ от российских энергоносителей и считает стоимость станции сильно завышенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил готовность к открытому диалогу с венгерскими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал долгое возведение станции серьезным провалом властей страны.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    11 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите «Африка вперед» в Найроби из-за слишком шумной атмосферы в зале.

    Французский лидер не сдержал эмоций и накричал на аудиторию, потребовав тишины для продолжения выступления, передает РИА «Новости».

    Главу государства возмутило, что участники саммита громко общались между собой во время официальных выступлений. «Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», – заявил Макрон.

    Он также подчеркнул, что подобное поведение является явным проявлением неуважения к спикерам и другим слушателям. Макрон предложил тем, кто хочет продолжить личные беседы, воспользоваться комнатами для переговоров или выйти на улицу.

    Ранее Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.

    В марте пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за программной речи о ядерном сдерживании.

    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    11 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Умер участник эвакуации пассажиров с пораженного хантавирусом судна MV Hondius

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудник Гражданской гвардии Испании, принимавший участие в эвакуации пассажиров с круизного лайнера MV Hondius из-за вспышки хантавируса, умер от сердечного приступа вечером 10 мая, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации», – написал Гебрейесус в соцсетях, передает ТАСС.

    По словам главы ВОЗ, после внезапного ухудшения состояния мужчины, сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Однако спасти сотрудника Гражданской гвардии не удалось – он скончался на месте.

    Накануне сообщалось, что с судна MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса, эвакуировали 94 человека.

    Первым заразившимся опасной инфекцией во время длительного путешествия по Южной Америке оказался пожилой исследователь птиц из Нидерландов Лео Шилперорд.

    Ранее ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.

    11 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами

    Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

    @ Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти активно обсуждают взаимную отмену туристических ограничений с тремя новыми государствами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    «На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

    Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.

    11 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии
    @ president.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский 57-летний Шио (Муджири), выпускник Московской духовной академии, избран 11 мая новым патриархом Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Муджири получил 22 голоса членов Синода из 39.

    Другие кандидаты, митрополитиы Иов и Григол, получили соответственно девять и семь голосов, один признан недействительным.

    Выборы прошли в связи с кончиной в марте патриарха Илии Второго.

    Сам избранный патриарх сказал, что интронизация пройдет 12 мая, в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного.

    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала
    Возросла угроза военного вторжения США на Кубу
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump
    В Грузии состоялась интронизация патриарха Шио Третьего
    Российские военные показали украинским операторам дронов «Чебурашку и Гену»
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии
    Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Вадима Александрова

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Демографический обвал Украины лишь усилится после войны

    Киевский режим отчаянно пытается вернуть на Украину тех, кто за последние годы сбежал из страны – прежде всего, в Европу. Сколько человек таким образом с начала СВО потеряла Украина, какие меры Киев принимает для их возвращения – и почему по итогам боевых действий количество бегущих из страны не увеличится, а лишь возрастет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

