Роскосмос сообщил о выходе Кудь-Сверчкова и Микаева в открытый космос 27 мая
Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая проведут выход в открытый космос для установки нового оборудования и возвращения результатов научных экспериментов.
«Выход в открытый космос – 27 мая!», – сообщает Роскосмос.
Операция начнется в 17.15 по московскому времени, при этом Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев будут использовать скафандры «Орлан-МКС» седьмой и шестой серий. Внутри станции за пультом европейского манипулятора ERA останется дежурить Андрей Федяев.
Главной задачей экипажа станет монтаж 50-килограммового радиотелескопа «Солнце-Терагерц» на модуле «Звезда». Аппаратуру направят на светило, чтобы помочь ученым детальнее исследовать природу солнечных вспышек и научиться их прогнозировать.
Затем роборука перенесет одного из специалистов на модуль «Наука» для завершения эксперимента «Экран-М». Там космонавт заберет кассету с подложками, где в условиях сверхглубокого вакуума сформировался слой полупроводника арсенида галлия. Этот чистейший материал крайне перспективен для создания электроники будущего.
Кроме того, исследователям предстоит вернуть на борт третий контейнер проекта «Биориск» с модуля «Поиск».
Оборудование находилось за бортом орбитальной станции почти пять лет. Теперь биологам предстоит выяснить, как бактерии, семена растений и цисты ракообразных перенесли длительное воздействие радиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор «Солнце-Терагерц» успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности станции.
Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым на борту вышел на орбиту 27 ноября 2025 года и направился к МКС в рамках 74-й экспедиции. В рамках этой миссии экипаж планировал выполнить более 40 научных экспериментов и совершить два выхода в открытый космос для установки аппаратуры по исследованию Солнца и работы с оборудованием «Экран».