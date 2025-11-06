Командир экипажа «Союза МС-28» назвал два индикатора невесомости

Корабль «Союз МС-28» решил взять на орбиту два игрушечных индикатора невесомости

Tекст: Мария Иванова

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28», старт которого намечен на 27 ноября, возьмет на орбиту сразу два индикатора невесомости, передает ТАСС.

По словам командира экипажа, космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, это игрушечные кот-космонавт, который является подарком от семьи, и мягкая игрушка-космонавт, которую космонавту передали ученики школы в городе Гагарин.

Сергей Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции рассказал: «У нас тут есть несколько индикаторов. Один индикатор – это космический кот. Все очень просто. Это подарок семьи». Он также пояснил, что после первой миссии его семья завела кота, и дети просили взять его в следующий полет, но из-за ограничений на перевозку животных семья выбрала игрушку-кота.

Бортинженер Сергей Микаев уточнил, что второй индикатор – это мягкая игрушка-космонавт, которую им передали ученики из города Гагарин. Космонавты пообещали ребятам взять его на орбиту, что и будет исполнено в этой миссии.

Корабль «Союз МС-28» доставит на Международную космическую станцию российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами назначены Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

Экспедиция рассчитана на 242 дня, то есть экипаж проведет на орбите практически восемь месяцев. За это время планируется выполнить более 40 научных экспериментов и совершить два выхода в открытый космос – в апреле и июне следующего года.

Первый выход необходим для установки аппаратуры по исследованию Солнца и работе с оборудованием «Экран», а второй – для обслуживания модуля «Заря» и замены комплектующих.

Возвращение экипажа на Землю ожидается в конце июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

Миссия «Союз МС-28» включает в себя проведение более 40 научных экспериментов.

В Роскосмосе ранее раскрыли значение эмблемы этой космической миссии.