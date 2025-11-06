  • Новость часаСВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 11:44 • Новости дня

    Командир экипажа «Союза МС-28» назвал два индикатора невесомости

    Корабль «Союз МС-28» решил взять на орбиту два игрушечных индикатора невесомости

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавты нового экипажа «Союза МС-28» решили взять в полет две игрушки, которые будут служить индикаторами наступления невесомости на орбите.

    Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28», старт которого намечен на 27 ноября, возьмет на орбиту сразу два индикатора невесомости, передает ТАСС.

    По словам командира экипажа, космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, это игрушечные кот-космонавт, который является подарком от семьи, и мягкая игрушка-космонавт, которую космонавту передали ученики школы в городе Гагарин.

    Сергей Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции рассказал: «У нас тут есть несколько индикаторов. Один индикатор – это космический кот. Все очень просто. Это подарок семьи». Он также пояснил, что после первой миссии его семья завела кота, и дети просили взять его в следующий полет, но из-за ограничений на перевозку животных семья выбрала игрушку-кота.

    Бортинженер Сергей Микаев уточнил, что второй индикатор – это мягкая игрушка-космонавт, которую им передали ученики из города Гагарин. Космонавты пообещали ребятам взять его на орбиту, что и будет исполнено в этой миссии.

    Корабль «Союз МС-28» доставит на Международную космическую станцию российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами назначены Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

    Экспедиция рассчитана на 242 дня, то есть экипаж проведет на орбите практически восемь месяцев. За это время планируется выполнить более 40 научных экспериментов и совершить два выхода в открытый космос – в апреле и июне следующего года.

    Первый выход необходим для установки аппаратуры по исследованию Солнца и работе с оборудованием «Экран», а второй – для обслуживания модуля «Заря» и замены комплектующих.

    Возвращение экипажа на Землю ожидается в конце июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    Миссия «Союз МС-28» включает в себя проведение более 40 научных экспериментов.

    В Роскосмосе ранее раскрыли значение эмблемы этой космической миссии.

    5 ноября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

    По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

    Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

    Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

    Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

    По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    5 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    @ lpixras

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, 4 ноября, произошла вспышка высшего балла X1.8, которая наблюдалась впервые после почти пятимесячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года, сообщили в Telegram-канале ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274, та самая, которая около двух недель назад, находяcь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS», – сообщили они.

    Ученые уточнили, что вспышка длилась около 36 минут с 20.15 до 20.51 мск, а пик излучения пришелся на 20.34.

    «Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по пятибалльной шкале», – спрогнозировали эксперты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    4 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Астроном Борисов открыл новую комету gb00810

    Tекст: Катерина Туманова

    Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зафиксировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры, сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

    Борисов обнаружил 16-ю в карьере комету. Объект был открыт 2 ноября в созвездии Девы и получил обозначение gb00810. Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий подтвердил, что, по сделанным снимкам, отчетливо видна кома, что однозначно указывает на кометную природу объекта, передает РИА «Новости».

    По словам Короткого, предварительно определены параметры орбиты – она параболическая с эксцентриситетом 0,997, большая полуось превышает 100 астрономических единиц, а наклон плоскости орбиты составляет 112,6 градуса, что делает ее практически перпендикулярной к плоскости орбит планет.

    Наблюдение выявило необычный всплеск яркости кометы за последние пять дней – она стала ярче сразу на шесть звездных величин, то есть в 250 раз, уточнил Короткий.

    Причины столь резкого роста яркости еще предстоит выяснить, объект сейчас движется к Солнцу. Геннадий Борисов сообщил, что отправил сообщение об открытии в Центр малых планет, где оно ожидает подтверждения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 19 октября самая яркая комета года стала видна на всей территории России. В течение первых дней ноября комета C/2025 A6 (Lemmon) потеряла около 30% своей яркости, и вскоре станет доступна только профессионалам.

    3 ноября 2025, 13:42 • Новости дня
    Комета C/2025 A6 стала быстро тускнеть

    Комета C/2025 A6 потеряла половину светимости за несколько дней

    Tекст: Мария Иванова

    В течение первых дней ноября комета C/2025 A6 (Lemmon) потеряла около 30% своей яркости, и вскоре станет доступна только профессионалам, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Комета C/2025 A6 (Lemmon), продолжительное время занимавшая первое место в списке самых ярких комет второй половины года, прошла пик светимости и стремительно теряет яркость, сообщает ИКИ РАН.

    Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают, что только за первые два дня ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а в сумме за несколько последних дней – почти вдвое. Ожидается, что в течение ближайшей недели светимость снизится еще как минимум наполовину, после чего комета окажется почти полностью недоступна для любителей астрономии.

    Снижение яркости пришлась на период приближающегося полнолуния, пик которого придется на ночь на 6 ноября, что дополнительно затруднит наблюдения за явлением.

    Несмотря на многочисленные красивые фотографии кометы, заполонившие интернет за последний месяц, космическое тело не оправдало ранних прогнозов по уровню видимости и оказалось недоступно для наблюдения невооруженным глазом. Время от времени на профессиональных форумах появлялись сообщения о том, что кому-то удалось увидеть ее визуально, однако эксперты указывают, что это существенно отличается от заявленных ожидаемых возможностей для широкой публики.

    При этом C/2025 A6 (Lemmon) до сих пор остается единственной кометой сезона, которую еще можно заснять с помощью обычной фототехники при чистом небе и практическом навыке в съемке на длинных выдержках. Для получения личного снимка рекомендуется использовать фотоаппарат со штативом или телефон с настройками ручного режима и обязательно обездвижить камеру.

    В последние недели возникло путаница в СМИ между кометой C/2025 A6 (Lemmon) и межзвездной кометой 3I/ATLAS. Как поясняют в ИКИ РАН, обе привлекли внимание специалистов и общественности, однако по разным причинам: одна – благодаря своей яркости, вторая – из-за происхождения из межзвездного пространства.

    Ожидается, что комета Lemmon полностью уйдет из новостных сюжетов в течение двух недель, тогда как уникальная 3I/ATLAS останется в фокусе еще как минимум до середины декабря, пока будет пролетать минимально близко к Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые обратили внимание на аномальные особенности астероида, который недавно пролетел над Подмосковьем.

    19 октября самая яркая комета года стала видна на всей территории России.

    4 ноября 2025, 00:33 • Новости дня
    Космонавты в День народного единства напомнили о мощи совместных усилий

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС) отметил значение единства для развития страны и подчеркнул роль совместных усилий граждан в День народного единства.

    «День народного единства посвящен главным ценностям, объединяющим все народы нашей огромной страны – истинной любви к отчизне, уважению к памяти предков, стремлению быть достойными гражданами государства. Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха», – цитирует ТАСС Олега Платонова с борта МКС.

    Космонавт и спецкор агентства на МКС Алексей Зубрицкий отметил подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые продемонстрировали «стойкость, мужество и сплоченность народа», когда четыре века назад российский народ отстоял свое право на самостоятельность.

    «Они показали пример стойкости, мужества и сплоченности», – отметил он.

    Командир станции Сергей Рыжиков поздравил россиян от имени всего экипажа российского сегмента МКС и добавил: «Это праздник тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю и активно трудится на благо страны, кто готов встать на защиту своей страны».

    В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.

    3 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о совместных лунных проектах России и Китая

    Глава Роскосмоса Баканов рассказал о совместных лунных проектах с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай ведут совместную разработку электростанции для будущей международной станции на Луне, подтверждено сохранение согласованных планов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Россия и Китай продолжают координированные действия для создания лунной станции, передает ТАСС.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что эти усилия строго соответствуют достигнутым в мае договоренностям, заключенным во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

    «В мае при визите господина Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», – сказал Баканов.

    В дополнение к лунным инициативам, Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян согласовали ряд документов по кооперации двух стран, включая дорожную карту по спутниковой навигации. В мае между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией был оформлен меморандум о строительстве электростанции для будущей Международной научной лунной станции. В «Роскосмосе» сообщили, что на новой станции планируется проведение фундаментальных научных исследований и тестирование технологий для длительной беспилотной работы, а также для потенциального присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы правительств России и Китая подписали девять соглашений, включая дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

    Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с представителями Роскосмоса и Росавиации провели тактико-специальное учение по обнаружению и эвакуации спускаемого космического аппарата при аварийной посадке в Японском море.

    Роскосмос ранее объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона».

    3 ноября 2025, 23:29 • Новости дня
    Fergani Space отправила в космос крупнейший турецкий частный спутник

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший частный спутник Турции массой 104 кг, созданный полностью национальными специалистами, успешно стартовал с мыса Канаверал и передал первые данные.

    Частная космическая компания Fergani Space успешно отправила в космос второй по счету отечественный спутник, сообщает ТАСС.

    В релизе компании говорится: «FGN-100-D2, второй спутник, полностью разработанный Fergani Space с использованием национальных ресурсов, а также крупнейший спутник частного сектора Турции, успешно отправился в космическое путешествие».

    Запуск аппарата весом 104 кг состоялся 2 ноября с базы SLC-40 на мысе Канаверал в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4. Спустя 74 минуты после старта спутник успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту, после чего передал на Землю первые телеметрические данные.

    Fergani Space основана Сельчуком Байрактаром, председателем совета директоров производителя беспилотников Baykar. Первый спутник компании отправился на орбиту в январе этого года, также с помощью SpaceX.

    В прошлых заявлениях глава компании отмечал, что Fergani Space планирует создать собственную систему глобального позиционирования. Новый запуск укрепляет позиции Турции среди стран, развивающих частные космические проекты.

    Напомним, весной власти Турции заявили о намерении запустить первый национальный спутник связи Turksat.

    3 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    На Солнце зарегистрирована сильнейшая с сентября вспышка M50

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировано в 13.11 по московскому времени, подобного на звезде не было с конца сентября.

    На Солнце зафиксирована вспышка класса M5.0 – это самая сильная активность с конца сентября, пишет Telegram-канал ИКИ РАН.

    Событие началось около полудня по московскому времени, а максимум излучения зарегистрирован в 13.11. Предыдущая подобная вспышка уровня M6.4 произошла 28 сентября.

    Сейчас ученые наблюдают формирование крупного выброса солнечной массы, и, хотя центр активности пока отклонен от направления на Землю, существует вероятность, что плазма пройдет мимо нашей планеты. Развивающаяся ситуация требует дальнейшего мониторинга, поскольку активный регион продолжает приближаться к земному направлению.

    Усиление вспышечной активности прогнозировалось еще со второй половины октября, когда на обратной стороне Солнца были зафиксированы два крупных активных центра. Их вспышки были видны по выбрасываемым облакам плазмы, а часть вылетов пришлась по направлению межзвездной кометы 3I/ATLAS, что вызвало интерес у ученых относительно ее дальнейшей судьбы. В настоящее время известно, что 3I/ATLAS не получила значительных повреждений, лишь немного изменив параметры своей орбиты.

    По прогнозам специалистов, солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будут нарастать. Ожидается, что пик воздействия придется на середину и вторую половину следующей недели.

    Ране в понедельник специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ожидали дальнейший рост числа вспышек на фоне умеренно повышенной солнечной активности.

    Накануне на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    6 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе уникального эксперимента китайский зонд «Тяньвэнь-1», находясь на расстоянии 30 млн км, впервые заснял межзвездный объект 3I/ATLAS, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Зонд «Тяньвэнь-1» успешно отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, передает ТАСС. Аппарат находился примерно в 30 млн км от объекта и собрал данные, на основании которых была создана анимация движения тела за 30 секунд.

    «Для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи исследовательского аппарата в космосе», – приводит агентство заявление CNSA.

    Открытие самого объекта 3I/ATLAS состоялось 1 июля 2025 года с применением обзорного телескопа, расположенного в Чили. Согласно оценкам специалистов, данный объект стал третьим известным межзвездным телом, посетившим Солнечную систему.

    Подготовка к наблюдению за 3I/ATLAS началась еще в сентябре, при этом «Тяньвэнь-1» продолжает выполнять исследовательские задачи на орбите Марса. Миссия запущена в июле 2020 года и вышла на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и китайские ученые доказали существование океана на Марсе. Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету. Китайский марсоход приступил к исследованию поверхности Марса.

    5 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Возвращение «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращение китайского корабля «Шэньчжоу-20» отложено после контакта с мелким космическим мусором, командование оценило риски для безопасности экипажа, передает Центральное телевидение Китая.

    Миссия по возвращению пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» была перенесена после инцидента с космическим мусором, передает РИА Новости. Центральное телевидение Китая сообщило, что судно предположительно подверглось воздействию мелких фрагментов, сейчас проводится анализ риска влияния мусора на экипаж и корабль.

    В заявлении управления программы пилотируемых полетов КНР отмечается: «Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению «Шэньчжоу-20», первоначально запланированной на 5 ноября».

    Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на станцию 24 апреля. В состав входят три космонавта: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, совершающие первые космические полеты в своей карьере. До службы в космосе Чэнь Чжунжуй служил летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

    Планировалось, что экипаж «Шэньчжоу-20» вернется 5 ноября после прибытия «Шэньчжоу-21», который доставил новую смену космонавтов на станцию. Запуск «Шэньчжоу-21» прошел успешно, смена экипажа была подготовлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20» провел испытания новых скафандров на орбитальной станции «Тяньгун». Китай вывел на орбиту новую группу интернет-спутников. Китай также запустил ракету Hyperbola-1 с новым космическим аппаратом.

    6 ноября 2025, 02:46 • Новости дня
    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о геомагнитных бурях

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4 – от сильных до очень сильных, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Выброс солнечной плазмы ударит по Земле в пятницу, 7 ноября», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram.

    Математическое моделирование и визуальный контроль подтверждают приход «крупного выброса солнечной плазмы» к Земле примерно около 12.00 мск. Ожидается, что геомагнитные бури достигнут уровня G3-G4, « то есть от сильных до очень сильных».

    «В пятницу будем смотреть как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой», – говорится в сообщении. Прогноз по ожидаемым магнитным бурям должен появиться утром в день события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вторая за сутки вспышка максимального класса интенсивности.


    6 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Ученые анонсировали самую мощную магнитную бурю года

    ИКИ РАН: В пятницу Землю затронет самая мощная геомагнитная буря уровня G4-G5

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые сообщили о приближении к Земле крайне мощного облака солнечной плазмы, способного вызвать рекордную геомагнитную бурю.

    В пятницу Земля столкнется с самой сильной геомагнитной бурей года, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    По их оценкам, буря может войти в число сильнейших за последние несколько лет. Ученые уже составили первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, и сделали предварительный прогноз геомагнитной активности.

    Этот прогноз пока не учитывает самый мощный выброс, произошедший в ночь на четверг, поэтому ожидается, что в течение дня расчет пересчитают, и показатели усилятся.

    Уже сейчас даже ослабленная версия прогноза обещает бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных, однако с высокой вероятностью шкала повысится до уровней G4-G5 – максимальных для подобного рода явлений.

    Модели показывают, что основной удар обойдет Землю стороной: ядро выброшенной плазмы, по расчетам, пройдет мимо, а планета окажется лишь на периферии. Однако ученые отмечают, что подобные прогнозы не всегда сбываются – предыдущие выбросы, которые должны были пройти на десятки млн. километров мимо, уже вызвали сильные планетарные бури.

    Эксперты отмечают, что визуальный мониторинг указывает: практически все облака плазмы, выброшенные Солнцем в последние сутки, движутся к Земле, что может привести к дополнительному усилению геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле минувшей ночью начались магнитные бури планетарного масштаба.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    5 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака

    Жители Москвы смогли наблюдать яркую «суперлуну» сквозь облака

    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице, несмотря на облачную погоду, московские жители смогли полюбоваться самой крупной в году «суперлуной», наблюдаемой вечером пятого ноября.

    Самая большая полная Луна года предстала перед жителями Москвы вечером пятого ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Вначале спутник Земли был едва заметен за облаками и лишь после 19:00, когда небо очистилось, москвичи наблюдали его яркое свечение без помех.

    Астроном Людмила Кошман из Московского планетария сообщила, что расстояние между Землей и Луной в этот день сократилось до минимальных в текущем году 356 961 км. По ее словам, благодаря этому Луна выглядела примерно на 10% ярче обычного.

    «Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут», – пояснила Кошман. Она добавила, что не каждое полнолуние считается «суперлунием»: такое событие случается только тогда, когда фаза полной Луны совпадает с максимальным сближением орбиты спутника с Землей.

    Следующее яркое полнолуние прогнозируется на 5 декабря, однако дистанция между Луной и Землей будет больше, как и временной интервал между значимыми астрономическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировали в 13.11 по московскому времени и подобного явления на звезде не наблюдали с конца сентября. Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зарегистрировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры.

    5 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали высокую вспышечную активность на Солнце

    ИКИ РАН: Вспышечная активность на Солнце в среду будет очень высокой

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечные вспышки X-класса ожидаются 5 ноября, однако, по предварительной оценке, серьезной угрозы для Земли они не представляют.

    Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН прогнозируют, что вспышечная активность на Солнце 5 ноября достигнет высоких и даже очень высоких значений.

    Такие данные опубликовала лаборатория солнечной астрономии организации в своём Telegram-канале.

    За прошедшие сутки фиксировались мощные вспышки X-класса, что считается высшим уровнем солнечной активности. При этом, по предварительным данным, рисков для Земли непосредственно от этих событий не зафиксировано.

    В ближайшие сутки геомагнитная обстановка останется слабо возмущtнной. Уровень вспышечной активности сохранится в высоком и очень высоком диапазоне, но риски для Земли, по словам специалистов, будут ограниченными.

    Напомним, за последние сутки на Солнце произошла уже вторая мощная вспышка.

    Ученые ранее показали вспышку на Солнце класса X1.8, что считается самым высоким уровнем.

    Накануне астрономы также зафиксировали самую яркую вспышку, исходившую от черной дыры.

    6 ноября 2025, 05:18 • Новости дня
    На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

    Tекст: Антон Антонов

    Второй крупный выброс плазмы в сторону Земли зафиксирован на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Ушел к Земле в погоню за первым», – сообщила лаборатория в Telegram.

    Так называемое вспышечное событие получило оценку мощности M8.65, а его максимум был зафиксирован в 01.07 мск.

    Облако плазмы, согласно информации специалистов, оказалось еще более массивным и быстрее предыдущего выброса. Сейчас оно движется по направлению к Земле со скоростью около 1 тыс. км/с, практически догоняя первый выброс, который произошел ранее.

    «По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге», – говорится в сообщении.

    Влияние этой активности на магнитную обстановку Земли пока пересчитывается. Финальный прогноз геомагнитных бурь ученые планируют опубликовать только в ночь на пятницу. По предварительной оценке, если последствия выбросов ограничатся бурей уровня G4, это будет удачным сценарием. Однако, как отмечают специалисты, учитывая силу события, существует риск достижения самого высокого уровня магнитных бурь – G5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория сообщала, что в пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле первого мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4.

