Космонавты экипажей МКС-74 прошли медкомиссию перед полетом

Космонавтов экипажа МКС-74 допустили к полету

Tекст: Мария Иванова

Главная медицинская комиссия признала всех участников основного и дублирующего экипажей 74-й экспедиции на Международную космическую станцию годными к полёту, передает Центр подготовки космонавтов.

Такое решение было принято по итогам анализа медицинских обследований, которые кандидаты прошли в рамках предполетной подготовки.

В заседании комиссии приняли участие специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В основные и дублирующие экипажи входят Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина.

«Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина годны к космическому полету!», – говорится в сообщении Центра. Теперь космонавты могут продолжить подготовку к старту, который запланирован в рамках очередной экспедиции на МКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии «Союз МС-28» проведет более 40 экспериментов и выполнит два выхода в открытый космос.

В сентябре на российском сегменте Международной космической станции обнаружили четыре сквозные трещины, которые оперативно загерметизировали с помощью специальной аппаратуры.