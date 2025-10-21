С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Космонавты экипажей МКС-74 прошли медкомиссию перед полетом
Космонавтов экипажа МКС-74 допустили к полету
Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию, получив разрешение на предстоящий космический полет.
Главная медицинская комиссия признала всех участников основного и дублирующего экипажей 74-й экспедиции на Международную космическую станцию годными к полёту, передает Центр подготовки космонавтов.
Такое решение было принято по итогам анализа медицинских обследований, которые кандидаты прошли в рамках предполетной подготовки.
В заседании комиссии приняли участие специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В основные и дублирующие экипажи входят Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина.
«Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Петр Дубров и Анна Кикина годны к космическому полету!», – говорится в сообщении Центра. Теперь космонавты могут продолжить подготовку к старту, который запланирован в рамках очередной экспедиции на МКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии «Союз МС-28» проведет более 40 экспериментов и выполнит два выхода в открытый космос.
В сентябре на российском сегменте Международной космической станции обнаружили четыре сквозные трещины, которые оперативно загерметизировали с помощью специальной аппаратуры.