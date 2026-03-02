Сотрудники посольства России не пострадали при ударе по центру Тегерана

NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР

Tекст: Вера Басилая

Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.