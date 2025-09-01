Космонавты успешно загерметизировали четыре трещины на МКС

ЦПК сообщил о герметизации четырех трещин и отсутствии утечек на МКС

Tекст: Мария Иванова

Российские космонавты обнаружили и успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на российском сегменте Международной космической станции, сообщает Центр подготовки космонавтов в Telegram-rfyfkt.

Утечек воздуха в этих местах не зафиксировано. Для контроля состояния после ремонта на станции продолжается регулярный мониторинг.

Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, члены основного экипажа МКС-74, готовятся к серии экспериментов по проекту «Орбита МГ». Специалисты ЦПК и РКК «Энергия» помогли им отработать навыки работы с необходимым оборудованием, включая ультразвуковой дефектоскоп, вихретоковый дефектоскоп и бортовой микроскоп с 200-кратным увеличением.

С помощью ультразвуковой и вихретоковой аппаратуры космонавты могут определять наличие и глубину дефектов, а также контролировать состояние уже отремонтированных участков. Для уточнения типа трещины и ее протяженности применяется микроскоп, а измерения толщины материалов проводят ультразвуковым толщиномером.

С 2020 по начало 2024 года на российском сегменте МКС выявили четыре сквозные трещины, которые были успешно устранены. Тем не менее регулярные сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности продолжаются – каждую неделю космонавты тратят на эти задачи около четырех часов, всего в рамках экспедиции предусмотрено 24 подобных проверки.

Все полученные данные и фотографии отправляются на Землю для дальнейшего анализа. Такой постоянный контроль технического состояния помогает поддерживать безопасность экипажа и работоспособность станции, отмечают в ЦПК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что обнаруженная утечка в российском переходном модуле не представляет угрозы для функционирования МКС и безопасности экипажа.

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев в июле подтвердил, что утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС продолжается, при том что после проведения герметизации в июне 2025 года специалисты подтвердили, что многолетняя утечка воздуха из камеры модуля «Звезда» на МКС полностью устранена.