Утечку воздуха из камеры модуля «Звезда» на МКС устранили

Tекст: Мария Иванова

Утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» на российском сегменте Международной космической станции полностью устранена, передает ТАСС.

«Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет», – говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса. Специалисты провели необходимые тесты после июньской герметизации 2025 года и подтвердили, что воздушная утечка полностью прекратилась.

В Роскосмосе напомнили, что проблема с утечкой воздуха существовала уже более пяти лет – впервые на нее обратили внимание в сентябре 2019 года. За это время было предпринято несколько попыток устранить дефект, однако до недавнего времени достигался лишь частичный успех. Теперь специалисты уверяют, что герметичность восстановлена в полном объеме, российский сегмент МКС работает штатно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАСА заявило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции.