Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

Tекст: Мария Иванова

К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

«К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.