Глава Африканского союза призвал Россию расширить инвестиции на континенте

Глава АС: Африка заинтересована в расширении российских инвестиций

«Мы предлагаем российским предприятиям больше инвестировать в Африку, заключать партнерства в промышленной отрасли, развивать проекты с нашими партнерами, передавать компетенции», – заявил он на пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на саммите в Москве заявил, что российские компании ведут дела в Африке на равных и не выкачивают прибыль в духе колониальных практик.

В среду председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе сообщил о расчете стран континента на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов и создания производств.

В тот же день он призвал российские компании более активно отвечать на нужды африканского рынка.