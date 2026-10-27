Лавров заявил о заинтересованности России в многополярности с участием Африки

Лавров: Россия видит Африку влиятельным центром многополярного мира

Tекст: Вера Басилая

«Россия заинтересована в восстановлении Африканского континента в качестве одного из влиятельных центров многополярного мира. Твердо привержена неотъемлемому праву африканцев самостоятельно определять пути и модели своего развития», – заявил Лавров на международной конференции «Духовные мосты: Россия и Африка. Диалог во имя мира и созидания».

Министр отметил, что российско-африканское сотрудничество имеет стратегический характер и охватывает политику, экономику, образование и культуру, передает РИА «Новости».

«Его дальнейшему укреплению, без сомнения, будет способствовать начинающийся завтра в Москве третий саммит Россия – Африка», – подчеркнул Лавров. Форум пройдет в российской столице 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка. В тот же день в российскую столицу прилетел президент Эритреи Исайяс Афеворки.

В понедельник премьер-министр Алжира Сифи Гриб прибыл спецбортом в один из аэропортов Москвы для участия в форуме.