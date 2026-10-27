Вице-премьер Новак заявил о реализации дизельной сделки России и США

Tекст: Ольга Иванова

Вице-премьер выразил недоумение действиями представителей Демократической партии США в связи с договоренностями Москвы и Вашингтона по поставкам топлива. Об этом он сообщил в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа, передает РИА «Новости».

«А в целом, конечно, удивляет позиция демократов, которые высказываются или даже действуют не в интересах жителей Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак.

Он добавил, что соглашения, ранее достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, успешно реализуются, а корабли с дизельным топливом уже находятся в пути. Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о возможных препятствиях со стороны американских чиновников, выступающих против этой сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители Демократической партии США начали подготовку базы для расследования соглашения Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал эту договоренность тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины.

В пятницу Александр Новак сообщил о возможности поставить в Соединенные Штаты и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива.