Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

Tекст: Андрей Резчиков

Группировка «Центр» полностью взяла под контроль город Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом событии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил накануне вечером лично президенту Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Президент назвал этот успех заметным событием, которое «открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР». «Освобождение войсками Южной группировки Алексеево-Дружковки и начало штурма укрепленных районов ВСУ в Дружковке и Краматорске создает условия для скорейшего завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима. Также с высокими темпами развивается наступление в Запорожской области, где войска группировок «Днепр» и «Восток» успешно продвигаются», – сказал президент.

По словам Герасимова, в настоящее время проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению в Доброполье отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий. «Одновременно штурмовые подразделения группировки «Центр» развивают наступление в направлении Александровки, освобождено Первомайское, передовые группы вошли в Белозерское и ведут там уличные бои. Кроме того, за последние три дня под наш контроль перешла Сергеевка», – доложил Герасимов.

В ходе совещания Путин связался по видеосвязи с командирами 110-й отдельной мотострелковой бригады подполковником Александром Трошиным и 61-й бригады морской пехоты Северного флота полковником Александром Балюрой. Как отметил верховный главнокомандующий, 110-я бригада непосредственно вела боевые действия в центре и на юге Доброполья.

Трошин сообщил, что украинские войска тщательно подготовили Доброполье к круговой обороне. На подступах к городу была создана разветвленная сеть инженерных заграждений, включая глубокие противотанковые рвы, которые опирались на близлежащие населенные пункты – Красноподолье и Красноярское.

Комбриг раскрыл временные рамки операции. Согласно его докладу, российские подразделения смогли зацепиться и закрепиться на первых улицах с южной стороны Доброполья еще в начале августа. Весь последующий месяц продвижение шло в тяжелых городских боях, и к концу месяца штурмовые группы уже вели активные действия в центральных кварталах города.

Трошин доложил, что 110-я бригада действовала непосредственно на направлениях главного удара в южной и центральной частях города, последовательно взламывая подготовленные узлы сопротивления противника.

Министерство обороны позднее опубликовало свежие кадры боевой работы военнослужащих в Доброполье. На видео запечатлены бойцы 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады и 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Город Доброполье расположен в северо-западной части ДНР, примерно в 25 км к северо-западу от Красноармейска (Покровск). До начала масштабных боевых действий и эвакуации постоянное население города составляло около 29 тыс. человек (вместе с прилегающими поселками городской общины – порядка более 42 тысяч).

Через Доброполье проходит важная железнодорожная ветка и сеть автомобильных дорог, связывающих центральный Донбасс с Днепропетровской и Харьковской областями. Это делает город стратегическими «воротами» на западные границы ДНР.

Это также крупный промышленный центр Донбасса, сердце Добропольского угленосного района. Здесь сосредоточены крупные шахты («Добропольская», «Алмазная»), добывающие высококачественный каменный и коксующийся уголь. Для ВСУ этот район в последние годы был не только военной, но и важнейшей экономической базой, снабжавшей топливом остатки металлургической и энергетической промышленности подконтрольных Киеву территорий.

После 2022 года, и особенно после начала активных боев за Авдеевку, Очеретино и Селидово, украинские войска превратили Доброполье в мощнейший оборонительный узел. Город подготавливался к круговой обороне: создавались разветвленные подземные укрепления (в том числе с использованием инфраструктуры шахт), минные поля и артиллерийские позиции, прикрывавшие подступы к Славянско-Краматорской агломерации с юго-запада.

В субботней сводке военного ведомства говорится об освобождении сразу восьми населенных пунктов на огромном фронте – от Харьковской области (Паламаревка, Ковалевка) через ДНР (Алексеево-Дружковка, Доброполье, Первомайское, Сергеевка) вплоть до Запорожья (Малокатериновка) и Днепропетровской области (Великомихайловка).

По мнению экспертов, освобождение Доброполья было не изолированным успехом, а частью единого масштабного замысла, который сейчас реализуется по всей линии фронта.

«Доброполье было важным транспортным и логистическим узлом. Через него шло снабжение Краматорско-Славянской группировки ВСУ, теперь такой возможности у противника не будет.

Это правильно понимать именно так – и с точки зрения транспорта, и с точки зрения логистики в целом», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Украинский гарнизон не смог организовать длительную оборону в городской черте, как это было в других пунктах. «Противнику не хватило возможностей, не хватило сил. И за эти четыре с лишним года выросло мастерство и обеспечение наших войск. Это и предопределило результат», – пояснил спикер.

По его словам, с освобождением Доброполья открывается дорога в сторону Днепропетровской области. «С другой стороны, на севере наши войска подуспокоят противника насчет Лимана, и создаются перспективы образования большого котла всей агломерации – с севера и с юга. По приблизительным оценкам, там порядка 70 тыс. человек, может быть, 50. Бои предстоят серьезные», – рассказал собеседник.

Но без подачи боеприпасов и всего остального, при преимуществе России в огневом поражении, «судьба этих 10% территорий предрешена». «Это касается и остающихся трех городов – Славянска, Краматорска и еще одного небольшого города рядом с Добропольем – Белозерского. Там действительно были долгие бои, был выступ, и в прошлом году нам приходилось отходить. Сейчас все получилось», – добавил эксперт.

То, что Доброполье было мощным укрепрайоном и крупным логистическим хабом, через который шло снабжение группировки ВСУ на этом участке фронта, также отметил военный эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике.

«С его потерей у противника возникла серьезная брешь. Открываются большие возможности для освобождения Краматорска и Славянска – в том числе потому, что их снабжение также замыкалось на этот хаб. Помимо транспортного значения, это был укрепрайон с серьезным гарнизоном, который сейчас в большей части уничтожен», – пояснил эксперт.

Гагин подчеркивает, что каждый раз, когда российские военные освобождают новый укрепрайон, противник теряет силы и средства: людей, технику, боеприпасы, горючее. «Ресурс не бесконечен. Поэтому

каждый новый освобожденный город – это не только потеря позиции, но и потеря личного состава и техники, а также вынужденное отступление на не всегда хорошо подготовленные рубежи.

Сейчас в окрестностях Доброполья идут зачистки, и мы будем двигаться дальше как минимум до административных границ», – прогнозирует эксперт.

По мнению Гагина, наступление будет разворачиваться по двум направлениям: освобождение Краматорска и Славянска – последних крупных городов Донбасса, остающихся под контролем противника, и продвижение в Днепропетровскую область с целью прерывания логистических цепочек и тылового обеспечения.

«Кроме того, как говорил верховный главнокомандующий, необходимо формировать зону безопасности вокруг рубежей и границ, чтобы любое нападение не было для нас неожиданностью. Глубина этой зоны будет определяться силами противника», – добавил собеседник.

Дандыкин особо отметил, что доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова лично Владимиру Путину об освобождении Доброполья – далеко не рядовое событие.

«Это свидетельствует, что

операция имела стратегический приоритет в планах летне-осенней кампании. Освобождение Доброполья – один из главных моментов кампании,

прорыв, который приближает к главной цели – освобождению Донбасса, о чем Путин говорил неоднократно. Это важный момент и для общества, и посыл тем, кто поддерживает Украину, и самому Зеленскому. Неслучайно противник бесновался: бил по НПЗ, отправлял дроны на Москву. Но это уже от бессилия», – пояснил эксперт.

Доклад главе государства последовал незамедлительно, а министр обороны Андрей Белоусов сразу направил поздравительные телеграммы конкретным бригадам – 110-й и 61-й, что «говорит о высокой оценке темпов наступления».

«Однако говорить, что перелом окончательно оформился и оборона ВСУ сыплется системно, пока преждевременно. Противник готовился долго, создал несколько линий обороны, особенно у Краматорска. Нам еще придется повозиться. Там не только выход на этом направлении, но и 5 км от Запорожья. Освобождением занимаются три группировки – «Запад», «Центр» и «Юг». Они реально могут соединиться, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда соединялись фронты», – добавил эксперт.

Освобождение сразу восьми населенных пунктов на огромном фронте – от Харьковской области до Запорожья и Днепропетровской области, по мнению Гагина, это не просто прорыв на одном участке.

«Говорить о том, что фронт посыпался, пока рано, но предпосылки к каскадному обвалу действительно есть. Одна из них – полная ликвидация группировки противника в котле в Харьковской области, около 2 тыс. человек с техникой и тыловым обеспечением. Это существенное количество в масштабах театра военных действий. Как только появляется пустота со стороны противника, мы заполняем ее своими войсками», – рассуждает эксперт.

По мнению Гагина, примерно так же было во время Курской операции, когда противник мобилизовал с других участков наиболее подготовленные части, которые были уничтожены нашими силами. «Это позволило нам быстро развернуться по всему фронту и пойти вперед. Под Угледаром мы топтались полтора года, а взяли его за полтора месяца. Пустоты в природе не бывает: где враг отступает, мы заполняем своими силами», – подчеркнул спикер.

Появление Великомихайловки в списке освобожденных означает, что боевые действия выходят за административные границы Донбасса. «Это территория Днепропетровской области. Но связано это прежде всего с необходимостью прерывать логистические цепочки и снабжение группировки противника везде, где это возможно – и в глубоком тылу, и на прифронтовых территориях», – пояснил Гагин.

Кроме того, России необходимо контролировать как можно более глубокую территорию противника, чтобы удары украинских беспилотников, ракетных вооружений и авиации по тылу и прифронтовым территориям не были неожиданностью.

«Зона безопасности, о которой говорил верховный главнокомандующий, нужна именно для того, чтобы обезопасить приграничье. Первый прорыв непосредственно на территорию Днепропетровщины имеет стратегическое значение для дальнейшего охвата южной группировки ВСУ. При планировании наступления на этом участке учитываются и рельеф местности, и подготовленность укрепрайонов противника. Это играет важную роль», – резюмировал Гагин.