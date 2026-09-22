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    22 сентября 2026, 16:30 • Общество

    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска?

    Российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о формировании в Доброполье оперативного котла. По данным Минобороны РФ, в окружении оказались формирования 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины, а также боевики 425-го полка «Скала». Группировка «Центр» ведет уничтожение блокированных формирований противника и развивает наступление в сторону Александровки.

    Восточнее накануне был освобожден Золотой Колодезь, и российские бойцы на плечах противника рывком продвинулись к Нововодяному, перерезав тем самым трассу снабжения Доброполье – Краматорск. С этого же участка приходили и сообщения о дальнейшем развитии рывка в направлении села Марьевка, но они пока не получили официальных подтверждений.

    Сообщения же о быстрой операции по окружению Доброполья поступали уже несколько последних дней. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в понедельник, что российские войска двигаются к Доброполью одновременно с двух направлений: южного и северо-восточного. Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. Именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Предпосылки для окружения города Доброполье сложились после того, как южнее был установлен контроль над селом с тем же самым названием. А чуть ранее восточнее города под контроль ВС РФ перешли две старые шахты и их терриконы, обеспечивающие визуальный и огневой контроль над городской застройкой. С северной и северо-западной сторон российские части заняли район частной застройки у еще одного – третьего и последнего старого террикона.

    В результате единственным путем снабжения для группировки противника внутри города остались поля западнее основной застройки в районе кладбища и улицы Коммунальной, но и этот маршрут в последние сутки был перерезан. Образовался оперативный котел, который, в свою очередь, может быть разрезан проникающими ударами по двум основным городским улицам: Первомайской и проспекту Победы. Уже поступают сообщения, что основные удары ВС РФ внутри котла наносятся как раз вдоль этих двух улиц.

    Основная оборонительная позиция противника расположена в центральной части города в районе кварталов Молодежный и Солнечный. В Молодежном большая концентрация высотных зданий – и там, предположительно, расположился 425-й полк специального назначения «Скала». Это подразделение ВСУ было создано в 2022 году и длительное время пользовалось личным покровительством тогдашнего главкома Сырского.

    Полк «Скала» считали одним из образцовых и приоритетно снабжали западной техникой – в частности, это подразделение одним из первых получило танки «Абрамс».

    Использовалась «Скала» в основном для проведения штурмовых операций. Например, во время «контрнаступа» в районе знаменитого населенного пункта Работино, где полк понес огромные потери и потерял почти всю технику, и его пришлось переформировывать.

    После отставки Сырского имидж полка «Скала» стал резко меняться. Было проведено несколько расследований по фактам гибели военнослужащих в учебках и в тыловых пунктах временной дислокации. В «Скале» обнаружились практически все родовые травмы так называемых элитных украинских подразделений, которые в разные периоды пользовались личным покровительством высшего командования: издевательства над военнослужащими, дедовщина, вымогательство, мародерство, самоуправство офицеров и командиров и даже убийства. Причем число убитых в тылу солдат приблизилось к нескольким десяткам.

    Командира полка подполковника Юрия Гарькавого из числа идейных, участвовавшего еще в так называемой АТО, отстранили от командования, а военнослужащих стали переводить в другие подразделения. Но полностью расформировать «Скалу» или заменить ее состав не успели, поскольку быстрое продвижение российских войск на Красноармейск (Покровск) привело к переброске соединения на этот участок линии боевого соприкосновения – до них дошел фронт.

    Другое важное украинское соединение, которое сейчас находится в оперативном котле в Доброполье – 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии «Рубеж», она же бригада быстрого реагирования ВСУ. Это она из первых бригад ВСУ, которая формировалась по стандартам НАТО и отличалась особым подбором личного состава и изначально имела западное вооружение. Предполагалось, что эта бригада должна была быть одним из «витринных» подразделений украинской армии для участия в том числе и в международных миссиях.

    Весной 2022 года 4-я бригада дислоцировалась в районе аэропорта Гостомель под Киевом, где понесла большие потери в боях с российскими десантниками.

    Еще одно соединение ВСУ, оказавшееся в окружении в Доброполье – 15-я бригада оперативного назначения, более известная как «Кара-Даг» с пафосным кличем «Поднимем флаг над Крымом». Это соединение также формировалось по натовским стандартам на основе бывшего 9-го полка специального назначения внутренних войск Нацгвардии Украины «Гепард». Бригада также участвовала в попытке контрнаступа 2023 года, но с большими потерями была выведена в направлении Красноармейской агломерации. Впоследствии без боя эта бригада оставила Селидово и отступала от Красноармейска в сторону Доброполья.

    Стоит подчеркнуть, что все три окруженные в Доброполье бригады противника (они неполного состава в силу потерь) – это элита ВСУ, а не набранные силовыми методами из бусифицированных бригады территориальной обороны. Некоторые из них, например 15-я бригада, имеют опыт оборонительных действий, но в последние месяцы и недели они только последовательно отступали, теряя один населенный пункт за другим. Сейчас они теряют ресурсы для сопротивления в Доброполье, удерживая лишь несколько кварталов относительно высотной застройки и единственный террикон в северной части города.

    На этом участке ВС РФ запечатали котел вдоль улицы Добролюбова, и в ближайшее время, скорее всего расширят зону контроля на запад на Святогоровку (пригород Доброполья) и на север на Белозерское. Параллельное продвижение восточнее Золотого Колодезя через Нововодяное должно создать широкую буферную зону, чтобы исключить возможность деблокирования окруженной группировки.

    Степень боеспособности «элитных» украинских подразделений, оказавшихся в котле, пока не совсем понятна, но они, возможно, все же могут продолжить сопротивление, опираясь на центральные кварталы. Северный террикон для этого уже не годится, поскольку уже находится в полуокружении.

    Пока нет признаков того, что ВСУ планируют какую-то операцию по деблокированию Доброполья. Резервов для этого в наличии нет. Ближайшие тыловые позиции противника расположены  далеко – в Александровке, через которую идет вторая рокадная трасса снабжения Краматорска со стороны Днепропетровской области. Основная рокада от Доброполья уже перерезана российскими войсками после занятия Золотого Колодезя.

    Это важная деталь, поскольку до последнего времени существовала возможность перетекания резервных частей противника с одного направления на другое, что позволяло ВСУ прикрывать ослабленные участки фронта. Теперь же путь через Александровку в несколько раз длиннее, в результате чего теряется сам смысл осуществления такого рода маневрирования в зоне досягаемости российских ударных БПЛА.

    Добропольское направление непосредственно связано с событиями в Краматорском районе хотя бы через транспортную систему.

    При этом есть данные, что основные силы противника сейчас концентрируются не севернее Доброполья, что чисто внешне было бы проще для деблокирования, а западнее Красноармейска (Покровска). Эта группировка ВСУ не сможет оказать помощь непосредственно Доброполью и пока не проявляет тенденции к движению.

    Как вариант, противник может попытаться организовать накаты на Котлино и Гришино. То есть между Добропольем и Красноармейском, чтобы хотя бы сковать российские силы на этом участке. В любом случае Доброполью это вряд ли поможет, особенно если российские войска сохранят темпы продвижения внутри города.

    Противник потерял последнюю возможность выхода из города. А российские войска продолжат движение на север непосредственно к Александровке, окончательно устраняя сам потенциал для деблокирования.

    Окружение Доброполья приведет не только к уничтожению знаковых подразделений ВСУ, но и высвободит для российской армии значительные силы для организации прямого наступления к границам Донецкой республики на северо-западе. Западная линия обороны Славянско-Краматорской агломерации ВСУ окажется под угрозой. Так одна наступательная операция сможет изменить ход событий на сопряженных участках с далеко идущими последствиями.

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