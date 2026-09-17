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    17 сентября 2026, 22:20 • В мире

    Удары России лишают Украину металла и валюты

    Потеря металлургии выводит Украину из клуба индустриальных стран

    Удары России лишают Украину металла и валюты
    @ Всеволод Тарасевич/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В ходе массированного удара по Украине вновь была поражена «Запорожсталь» – один из крупнейших металлургических комбинатов страны, полностью остановивший работу после предыдущих атак. Под удары уже попали и другие предприятия отрасли. К чему приведет системный демонтаж украинской металлургии и сможет ли Киев сохранить промышленную базу, необходимую в том числе для оборонного производства?

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, для атаки применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

    В Запорожской области в очередной раз был поражен металлургический комбинат «Запорожсталь». Удары пришлись по промышленным площадкам цехов. Серьезно повреждены основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания цехов, инженерные и железнодорожные сети.

    «Запорожсталь» – одно из ключевых предприятий металлургической промышленности Украины по выплавке чугуна и производству прокатной стали. Продукция комбината использовалась в том числе для создания брони военной техники, защитных конструкций и бронежилетов и поставлялась оборонным предприятиям не только на Украине, но и в Европе. Одновременно, по данным российского военного ведомства, был поражен оборонный комплекс «Искра».

    Нынешний удар стал уже четвертым крупным поражением «Запорожстали» менее чем за полтора месяца. Флагман украинской металлургии полностью остановил работу после первой разрушительной атаки 11 августа и с тех пор, как сообщали украинские СМИ, не возобновлял производство. По их подсчетам, с августа по территории предприятия было нанесено 17 ударов баллистическими ракетами.

    Атаки на «Запорожсталь» стали частью более широкой кампании по выводу из строя тяжелой промышленности противника. За последние полтора месяца российские удары затронули практически все крупнейшие металлургические предприятия страны, обеспечивавшие значительную часть оставшихся объемов производства стали.

    В частности, серия ударов 16 августа, 12 сентября и 14 сентября пришлась по крупнейшему горно-металлургическому предприятию Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»). Были повреждены коксохимическое, доменное и энергетическое производства, после чего завод частично приостановил работу. По заявлениям Минобороны России, на базе комбината и связанных с ним горно-обогатительных комбинатов производилась металлопродукция военного назначения.

    В первые дни сентября российские войска нанесли удар по комбинату группы «Метинвест» МК «Каметсталь» в Днепропетровской области. Из-за критических повреждений цехов производственные процессы на предприятии были полностью остановлены. Одновременно был поражен Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в Днепропетровске. В Минобороны России также заявляли, что он задействован в интересах украинского военно-промышленного комплекса.

    По мнению экспертов, последствия ударов по металлургической промышленности выходят далеко за рамки военной сферы. Для Украины сокращение производственных мощностей означает фактическую потерю значительной части экспортного потенциала металлургической отрасли. Без крупнейших предприятий промышленность страны лишается одной из ключевых основ, а бюджет – миллиардов долларов экспортной выручки.

    «Во-первых, ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Во-вторых, очередной удар по «Запорожстали» понадобился ради вывода из строя цехов, которые могли начать восстанавливать.

    «Там производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через Большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Удар по «Запорожстали» – звено в системном разрушении металлургической базы Украины, подчеркивает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    «До 2021 года металлургия занимала первое место по валютной выручке: сталь, чугун, прокат, экспорт железорудного сырья, в первую очередь окатышей. Сельское хозяйство шло вторым. Сейчас пропорция перевернулась: 60% валютной выручки дает аграрный сектор, а металлургия находится в глубоком штопоре», –

    напомнил эксперт. По его оценке, из действующих металлургических активов остались единицы. «Днепровский металлургический комбинат работает с мизерными объемами, «Криворожсталь» – примерно на 15% мощности. Еще остаются активы «Интерпайпа» (производство колес и труб) и «Метинвеста», – перечислил Лизан. «Запорожсталь» держалась только за счет трансфертов материнской компании, но после нескольких ударов перспектив у предприятия почти не осталось. «Каметсталь» также находится под ударом», – отметил собеседник.

    Таким образом, украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе. Причем, считает Лизан, проблема не сводится к разрушению предприятий: отрасль одновременно сталкивается с нехваткой кадров из-за бусификации граждан, перебоями с электроэнергией, сокращением внутреннего рынка и ухудшением условий для экспорта.

    «Кроме того, Европа с начала года ввела полноценный механизм трансграничного углеродного регулирования, который дополнительно бьет по украинскому экспорту. Добавьте сюда падение мировых цен и профицит стали. Китай способен производить миллиард тонн в год, и при замедлении жилищного строительства всего на 1% на мировой рынок выбрасывается дополнительно 10 млн тонн. Украина до СВО выплавляла около 21 млн тонн. Куда девать металл? Рынка нет», – пояснил экономист.

    В этих условиях восстановление разрушенных предприятий после окончания боевых действий, по мнению Лизана, может оказаться экономически неоправданным. «России эти мощности не нужны: она сама является экспортером стали. Украинским олигархам металл тоже некуда поставлять. Европа закрывается углеродным регулированием», – считает эксперт.

    «Поэтому прогноз отрицательный: Украина с задержкой в десять лет потеряет черную металлургию, как ранее потеряла цветную.

    Останутся отдельные ГОКи, производство окатышей и, возможно, небольшие металлургические предприятия. Гиганты вроде «Криворожстали» обречены», – прогнозирует собеседник.

    Отдельная проблема, по словам Лизана, связана с обеспечением оборонной промышленности специальными сталями и другой металлопродукцией. «Даже рельсы до СВО производила только «Азовсталь», а с 2022 года Украина импортировала их из Франции. В войне с нами ставка делается на дроны, но для их производства нужны деньги, а финансовая система страны скатывается в жесточайший кризис. Западные поставки могут компенсировать часть дефицита, но полностью заменить собственную металлургическую базу не способны», – добавил собеседник.

    «Таким образом индустриальный каркас Украины умирает на глазах. Следом скукожится постиндустриальная экономика: ретейл уже получил мощнейший удар после уничтожения складов, сфера услуг сжимается. Аграрный сектор также в беде: если блокада продлится больше года, треть, а то и 40% фермеров обанкротятся, а земли выкупят крупные агрохолдинги», – полагает эксперт.

    «На этом фоне буйным цветом расцветает доиндустриальная экономика: освоение внешней помощи, мародерство, работорговля, трансплантология, торговля наркотиками, порно, кол-центры. Чем меньше вклад индустрии, тем сильнее прет эта примитивная составляющая. Украина окончательно превращается в сугубо аграрную территорию, полностью зависимую от внешних финансовых вливаний. Ее экономический и геополитический статус падает до уровня сырьевого придатка, живущего на подачки Запада», – подытожил Лизан.

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