История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.9 комментариев
США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank
Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.
По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.
Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.
Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.
В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.
Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.