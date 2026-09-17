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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    17 сентября 2026, 22:00 • Новости дня

    США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

    По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

    Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

    Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

    Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.

    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    @ Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран потребовал лишить Вашингтон права голоса в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за масштабных актов агрессии и военных преступлений.

    Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

    «Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

    Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

    Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство Исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    17 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Россия сократила вложения в государственный долг США

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем российских инвестиций в государственные облигации США в июле сократился до 25 млн долларов, следует из данных американского Минфина.

    Объем российских вложений в государственные облигации США в июле снизился с 27 млн до 25 млн долларов, передает ТАСС. На долгосрочные бумаги пришлось 22 млн долларов, а на краткосрочные – 3 млн долларов.

    В июне этот показатель составлял 27 млн долларов, в мае – 29 млн долларов, а в апреле – 26 млн долларов.

    Резкое сокращение российских инвестиций в американский госдолг началось весной 2018 года. Тогда за месяц объем вложений упал с 96 млрд до 48,7 млрд долларов.

    В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США. Крупнейшим держателем американских госбумаг в июле оставалась Япония с вложениями около 1,103 трлн долларов. Следом идут Британия и Китай, который планомерно сокращает инвестиции в долг США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов, из-за чего американцам пообещали рост ставок по кредитам.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    FT: Хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры, заявившие о взломе британского онлайн-банка Revolut, пригрозили продать конфиденциальные данные клиентов, если не получат выкуп в размере 3 млн долларов.

    Группа злоумышленников, называющая себя iamnotavillain, разместила ультиматум на своем сайте в среду днем, сопроводив его цифровым таймером обратного отсчета, пишет Financial Times.

    В сообщении киберпреступники потребовали заплатить «6000 XMR / 3 млн долларов… иначе все данные будут проданы, а кровь будет на ваших руках».

    Хакеры требуют выкуп в криптовалюте Monero (XMR), транзакции которой сложно отследить. Публичное требование является необычным шагом, так как обычно злоумышленники предпочитают вести переговоры приватно, а информацию публикуют только в случае отказа жертвы платить.

    По данным издания, хакеры впервые используют свой сайт для выдвижения требований, и переговоры с Revolut пока не начинались. Злоумышленники предоставили журналистам скриншоты и видео, демонстрирующие доступ к документам клиентов, включая водительские права, паспорта, фотографии для верификации и историю транзакций.

    Утечка данных затронула как минимум 680 аккаунтов. Доступ к информации был получен через взлом итальянской правительственной почтовой системы, с помощью которой хакеры несколько месяцев выдавали себя за правоохранителей и запрашивали данные о клиентах с крупными криптоактивами.

    Представители Revolut заявили, что не получали прямых контактов или требований от лиц, делающих эти заявления. Ранее банк сообщал о предоставлении поддержки пострадавшим клиентам и сотрудничестве с правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов из-за мошеннических запросов.

    Ранее злоумышленники взломали десятки тысяч компьютеров властей Британии для похищения данных.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

    ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

    Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

    Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

    В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.

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    17 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Новак провел совещание по ситуации в российской экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак обсудил текущую экономическую ситуацию в стране с представителями профильных министерств и Банка России, уделив особое внимание макроэкономическим показателям.

    Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина.

    В ходе заседания Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Согласно данным ведомства, ВВП России за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Потребительский спрос в стране остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%. При этом оборот розничной торговли вырос на 5,4%. Реальные заработные платы россиян в первом полугодии увеличились на 6,5%.

    Безработица в России сохраняется на исторически низком уровне, составив 2,3% в июле текущего года. Участники совещания также уделили отдельное внимание динамике цен: годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, а в августе цены снизились на 0,1% за счет удешевления продовольственных товаров и услуг.

    В августе министр экономического развития Максим Решетников сообщил о преодолении низкой динамики роста ВВП страны.

    Также Решетников заявил о возвращении российской экономики к уверенному росту благодаря оживлению потребительского спроса.

    Ранее вице-премьер Александр Новак отметил начало восстановления российской экономической системы после периода снижения темпов.

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    17 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Мишустин заявил о выделении дополнительных 157 млрд рублей на льготную ипотеку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабмин направит дополнительные 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства распределят по трем направлениям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства распределят по трем направлениям. Более 40% от всей суммы или около 66 млрд направят на «Семейную ипотеку», говорится в сообщении на сайте правительства. Почти шесть млрд рублей намерены выделить на дальневосточную ипотеку и остальные 85 млрд рублей – на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека», отметил Мишустин.

    Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, подчеркнул премьер и выразил надежду на то, что миллионы российских семей получат возможность решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки.

    «Как отмечал президент, вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина и каждой семьи», – заключил Мишустин.

    Ранее Кабинет министров России принял решение в два раза увеличить объем средств на программу льготного жилищного кредитования для Донбасса.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал сохранить льготную ипотеку в новых регионах до конца спецоперации.

    Президент Владимир Путин поручил распространить программу кредитования под 2% на вторичный рынок этих территорий.

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    17 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму

    Мишустин: Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 3,5 млрд рублей будет направлено на реконструкцию автомобильных подъездов к побережью Крыма, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

    Мишустин анонсировал финансирование реконструкции автомобильных подъездов к побережью Крыма на сумму 3,5 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на улучшение транспортной доступности курортов. Масштабное обновление затронет ключевые магистрали полуострова, сообщается на сайте правительства России.

    «Продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 млрд рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты», – сообщил премьер.

    Этот отрезок дороги связывает черноморский берег с трассой «Таврида», идущей от Крымского моста в Севастополь и Симферополь. Мишустин подчеркнул, что выделенное финансирование поможет не сбавлять набранный темп строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продолжить поддержку туристической отрасли Крыма.

    В прошлом году власти региона утвердили проекты дорожного строительства на ближайшие пять лет.

    В Севастополе строители завершили возведение заключительных этапов трассы «Таврида».

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням

    Депутат Исаков сообщил об автоматической выплате 1 млн рублей матерям-героиням

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянки со званием «Мать-героиня» с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей без сбора дополнительных документов, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

    Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», начнут получать разовую выплату в размере 1 млн рублей автоматически через Социальный фонд. Проект соответствующего документа уже подготовлен Министерством труда и социальной защиты России, передает РИА «Новости».

    «С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет перечислять разовую выплату в 1 млн рублей за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России», – сообщил депутат Владимир Исаков.

    Парламентарий подчеркнул, что нововведение избавит многодетных матерей от необходимости собирать подтверждающие документы. По его словам, после подписания указа о награждении система самостоятельно зафиксирует статус благодаря оцифрованным государственным базам данных.

    Звание присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей, сопровождаясь вручением ордена и выплатой 1 млн рублей.

    С начала 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» получают новые льготы, включая бесплатные лекарства, освобождение от оплаты ЖКХ и бесплатное обучение.

    В качестве альтернативы льготам предусмотрена ежемесячная выплата более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

    В августе президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам.

    В начале года в России вступили в силу новые меры социальной поддержки многодетных семей.

    В прошлом году депутаты Госдумы одобрили дополнительные ежемесячные выплаты и расширение льгот для матерей-героинь.

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    17 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова по делу о мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заочно арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

    Решение об избрании меры пресечения принял Мещанский районный суд столицы, передает ТАСС по материалам электронной базы инстанции. «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – удовлетворено», – отмечается в судебной картотеке.

    Известно, что эта мера пресечения была избрана заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее МВД России объявило бывшего главу Минкомсвязи в розыск.

    В начале сентября следствие заочно предъявило Николаю Никифорову обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико». До этого Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды.

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