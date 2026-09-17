История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.9 комментариев
При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек
Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек
В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.
Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.
В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.
Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.
Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.