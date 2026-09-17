Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР

Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

«В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.