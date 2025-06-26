Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Белоусов назвал Индию ключевым военным партнером России
Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с коллегой из Индии в Циндао подчеркнул стратегическую значимость военного партнерства между двумя странами.
Индия остается исключительно важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, передает РИА «Новости».
Белоусов подчеркнул, что Индия – традиционный друг России, в том числе в вопросах военного сотрудничества. Он начал переговоры с выражения соболезнований в связи с авиакатастрофой в аэропорту Ахмадабада, отметив: «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
Министр также поблагодарил индийскую делегацию за участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча Белоусова и Сингха состоялась в китайском городе Циндао после заседания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия развивают сотрудничество в сфере военной техники, уже заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.