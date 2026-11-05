Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Часть штурмового полка Нацгвардии Украины направили в Харьков для охраны тюрем
Командование ВСУ откомандировало значительную часть боевиков 23-го отдельного штурмового полка (ОШП) Нацгвардии Украины на усиление охраны секретных тюрем из-за опасений повторения событий в Киеве, сообщили в российских силовых структурах.
«Значительную часть боевиков 23-го ОШП НГУ украинское командование откомандировало в Харьков на усиление охраны неофициальных тюрем для военнослужащих соч (самовольно оставивших части), находящихся в городе, из-за опасения повторения событий в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки», – передает ТАСС слова представителя силовых структур.
Ранее МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением.