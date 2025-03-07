Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.12 комментариев
Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов
Россия и Индия подписали контракт по закупке двигателей к индийским танкам
Российская и индийская стороны подписали контракт по закупке силовых агрегатов для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии, сообщили в Минобороны Индии.
Контракт подписан с «Рособоронэкспортом», планируется закупать двигатели мощностью 1 тыс. лошадиных сил для модернизации парка танков Т-72, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Стоимость контракта составит 248 млн долларов.
В министерстве указали, что мощность прежних двигателей на индийских машинах составляла 780 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия уже заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.