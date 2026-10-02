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Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника
Минобороны Польши: На орбиту вывели три разведывательных спутника MikroGLOB
Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников системы MikroGLOB.
Об успешном запуске аппаратов Косиняк-Камыш рассказал на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».
«Микроспутники MikroGLOB № 2, 3 и 4 выведены на орбиту. Связь установлена. Это очередной шаг к укреплению безопасности Польши», – заявил Косиняк-Камыш.
Министр пояснил, что речь идет о разведывательных спутниках. Он отметил, что полученная польскими вооруженными силами спутниковая группировка повысит возможности страны по сбору разведданных и изображений.
Польша реализует программу создания военной спутниковой системы наблюдения Земли MikroGLOB. Первый аппарат серии был выведен на орбиту в июле ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министерство обороны Польши развернуло противовоздушную оборону на границе с Украиной.
Ведомство признало успехи России в сфере беспилотников.