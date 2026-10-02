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Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА
Глава Алешкинского округа: Киев не сбрасывал гуманитарную помощь с дронов
Глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко опроверг заявления украинской стороны о сбросе гуманитарной помощи для местных жителей с беспилотников.
«Это ложь. Не было зафиксировано ни одного сброса с дронов гуманитарной помощи», – сказал Хоменко телеканалу «Таврия», передает РИА «Новости».
Он отметил, что российская сторона регулярно организует гуманитарные конвои для доставки продуктов и товаров в город.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Вооруженные силы России предпринимают все возможные усилия для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки, которым препятствует Киев. Песков подчеркнул критичность ситуации из-за действий Украины.
По информации посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, в Алешках остаются около 1,3 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложной гуманитарной обстановке в Алешках.
В воскресенье Мирошник уличил во лжи главу украинского МИД, комментируя заявления об Алешках.