Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о готовности Москвы к ожиданию начала переговорного процесса, если Киев считает, что сейчас не время для диалога, передает ТАСС.

По словам российского лидера, если украинское руководство решает, что необходима пауза, Россия готова к такому развитию событий.

«Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», – сказал Путин, прокомментировав заявление Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров до смены власти в России.

Путин также отметил, что разочарования в переговорах, как правило, связаны с завышенными ожиданиями. Он подчеркнул, что для достижения мирного решения требуется спокойный и обстоятельный диалог за закрытыми дверями, а не публичные обсуждения. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования – они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – пояснил президент России.

Кроме того, Путин заявил, что переговоры всегда востребованы и всегда важны. «Особенно, если это стремление к миру», – подчеркнул президент.

Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.