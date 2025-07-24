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    24 июля 2025, 16:45 • Политика

    Россия обозначила основные направления переговоров с Украиной

    Россия обозначила основные направления переговоров с Украиной
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Позиции пока далеки» – такими словами Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Стороны договорились о новом обмене пленными и обсудили вопрос возвращения гражданских лиц, перемещенных в результате боевых действий. Кроме того, Москва предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. В чем суть этой идеи и почему встречи в Стамбуле сузились до гуманитарных вопросов?

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча продолжалась около 40 минут. Перед ней главы переговорных групп – помощник российского президента Владимир Мединский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров – провели во дворце Чираган двустороннюю встречу.

    В заявлении для прессы после переговоров Мединский сообщил, что обсуждались проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись ранее. Он констатировал, что позиции Москвы и Киева, изложенные в этих документах, все еще достаточно далеки друг от друга.

    По его словам, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал помощник президента России.

    Также Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких – по 24-48 часов – перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил Мединский.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тысяч тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тысячи тел.

    На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в свое время первых, кто попался под руку, тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом. Мы в этом случае готовы их поменять на военных или на другие категории», – сказал глава делегации.

    Кроме того, Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается.

    «Для нас дети – это святое.

    Они находятся под государственным контролем, в безопасности, обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он. Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Россия нашла способ сделать шаг вперед в переговорном процессе. Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств», – сказал он, добавив, что «украинская сторона взялась рассмотреть это предложение».

    В Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Украина, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

    «Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Мединским и Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.

    На непродолжительность переговоров указал и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций.

    Он также отметил смену тональности Турции. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них главой МИД республики, а также высокопоставленными представителями военного ведомства.

    Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

    Примечательно, что это заявление Фидана перекликается с озвученными ранее Киевом. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко. Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых.

    «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – подчеркнул собеседник.

    Существует как минимум две причины, почему Украина отказывается от гуманитарных перемирий.

    Во-первых, 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. «Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Во-вторых, противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. «Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал собеседник. Кроме того, на Украине заполнены все морги, а российская сторона анонсировала, что готова передать тела еще трех тысяч украинских бойцов.

    Как отметил Мирошник, гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. «Поэтому делегация России в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – подчеркнул дипломат.

    Схожей точки зрения придерживается Минченко. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал политолог.

    Еще одним важным итогом третьего раунда он называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – акцентировал Минченко.

    Ткаченко вторит ему: «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка».

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