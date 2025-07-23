Россия представила Украине на переговорах список для возвращения домой 20 детей

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня мы поставили перед украинской стороной вопрос о том, чтобы в Россию были возвращены российские дети, которые остаются на территории Украины, либо с территории Украины были вывезены в страны Европейского союза. И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, находящихся, соответственно, на Украине и в странах Европейского союза, это около 20 человек», – приводит его слова ТАСС.

Галузин уточнил, что в списке детей указаны и их законные представители, с которыми можно связаться для того, чтобы обеспечить возвращение детей в Россию.

Дипломат отметил, что российская сторона тщательно отрабатывает обращения Киева по украинским детям и рассчитывает на подобное отношение с украинской стороны.

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

В ходе стамбульских переговоров Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей, так как большая часть имен в нем – это либо взрослые люди, либо дети, никогда не бывавшие на территории Росии.