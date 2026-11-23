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Гериатр Ткачева назвала снижающие риск деменции у пожилых людей прививки
Гериатр Ткачева: Прививки от гриппа и пневмококка снижают риск деменции
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева заявила, что вакцинация от гриппа и пневмококка помогает пожилым людям снизить риск возникновения деменции.
«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», – сказала Ткачева РИА «Новости».
Специалист добавила о необходимости делать прививки от дифтерии и столбняка один раз в десять лет.
По словам гериатра, вакцинация выступает одной из стратегий здорового старения. Иммунная система с возрастом также стареет, из-за чего инфекции возникают чаще, протекают тяжелее и способствуют поддержанию хронического воспаления в организме, которое повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и когнитивного снижения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ВОЗ призвала европейцев из групп риска сделать прививку на фоне активного распространения респираторных инфекций.
В начале месяца Ткачева назвала снижение веса, неуверенную походку и нарушения зрения требующими обращения к специалисту признаками старения организма.
В прошлом месяце Ткачева сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.