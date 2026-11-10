  • Новость часаВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против Ле Пен бросили дзюдоиста
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня

    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

    В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело главного врача частной клиники со следами насильственной смерти обнаружено в одном из частных домов в Новой Москве.

    Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.

    Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.

    Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.

    Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Климатическая зима в Москве сократилась на неделю за полвека

    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Климатическая зима в Москве за последние полвека сократилась на неделю и стала теплее на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, во второй половине XX века климатическая зима в столице начиналась 10 ноября, однако из-за изменений климата ее старт сдвинулся на 13 ноября. «При этом зима стала короче – если полвека назад ее финал приходился на 28 марта, то в начале XXI века эта дата сместилась на 21 марта», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что зимний сезон в целом потеплел на 2,1 градуса. Наиболее заметно выросла температура января – сразу на три градуса, с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Метеоролог подчеркнул, что за последние пять лет средняя температура холодного сезона увеличилась еще почти на полградуса из-за продолжающегося роста общемировых температур.

    Кроме того, столичная зима стала немного суше: среднее количество осадков за сезон уменьшилось на 10%, со 148 до 133 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном выпадении половины месячной нормы осадков в столице.

    В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» из-за климатических изменений.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о росте зимней температуры в городе почти на два градуса за последние 35 лет.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека

    В Москве при пожаре в квартире на Очаковском шоссе погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека, из дома эвакуирован 21 жилец.

    Тело второго погибшего обнаружено на девятом этаже жилого дома на западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. До этого сообщалось, что в результате происшествия погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 21 человека.

    Ранее стало известно о возгорании в двухкомнатной квартире на седьмом этаже дома на Очаковском шоссе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящее время он ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    В Олимпийской деревне на западе Москвы в результате возгорания погибли мужчина и женщина.

    Летом в многоэтажном доме на Криворожской улице один человек погиб, спасатели эвакуировали 11 жильцов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    Олимпийская чемпионка остается в ожоговом отделении, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

    В понедельник Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. Ее сестра, певица Нюша, уточняла, что спортсменка получила ожоги тела, а голова и лицо не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной в реанимации после полученных ожогов.

    Telegram-каналы написали о госпитализации спортсменки с сильными ожогами при пожаре в Москве.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    В МВД раскрыли главные страны по потоку туристов в Москву

    МВД: В Москву чаще всего приезжают туристы из Китая, арабских стран и Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, арабских стран, северной части Африки и Турции, сообщил старший инспектор специализированного батальона первого специального полка полиции столичного главка МВД Ильнур Юсупов.

    Об этом Юсупов рассказал на пресс-конференции «Профессия – защищать!», посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, передает РИА «Новости».

    Сотрудники полиции помогают иностранным гостям столицы, например, в случае утери документов или когда туристы просят подсказать дорогу, добавил Юсупов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ассоциация туроператоров России назвала основу въездного турпотока – это граждане азиатских и ближневосточных государств.

    Тогда же в МВД сообщили о ежегодном посещении России 9 млн иностранцев.

    В прошлом году в стране отмечали День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    После гибели школьницы от менингококка в Татарстане привили более 300 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Татарстане 310 человек сделали прививки после смерти 12-летней школьницы от менингококковой инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

    «Вакцинировано 310 человек, в том числе 225 детей. (Новых) случаев нет», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил об отправке на карантин детей и вожатых из лагеря под Бугульмой после смерти отдыхавшей там девочки от менингококка.

    Заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров сообщил об обследовании контактировавших с 12-летней девочкой людей.

    Врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения менингококка.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Ученые ДВФУ разработали лазерный метод проверки кератина для биомедицины

    Ученые ДВФУ создали ускоренный лазерный метод проверки сырья для биомедицины

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье для биомедицины.

    Новый подход позволит выявлять в структуре белка тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, передает РИА «Новости».

    Традиционные химические тесты занимают много времени, поэтому специалисты предложили использовать фемтосекундную лазерную искровую спектроскопию. По словам разработчиков, метод создает небольшое облако плазмы на поверхности белка, свечение которого позволяет точно определить химический состав материала за несколько секунд.

    «Мы учимся читать этот отпечаток так, чтобы за линиями полезных цинка, меди или кальция не пропустить слабые следы мышьяка, кадмия или свинца», – пояснил преподаватель Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии Политехнического института ДВФУ Илья Ефимов.

    Проект получил грант Российского научного фонда, на средства которого планируется создать экспериментальную установку и лабораторный прототип системы входного контроля кератинового сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химики Уральского федерального университета разработали новые соединения для остановки деления раковых клеток.

    Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый математический метод повышения четкости изображений томографов.

    Исследователи Южного федерального университета нашли способ превращать фосфатный минерал брусит в костную ткань.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Эксперт сравнила защиту от нового штамма COVID-19 с профилактикой гриппа

    Эксперт Компанец назвала способы защиты от нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила, что меры профилактики заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 аналогичны правилам защиты от гриппа и ОРВИ.

    «Меры профилактики аналогичны – как при других ОРВИ и гриппе: поддержание иммунитета, полноценное питание, богатое белком и витаминами, недопускание высыхания слизистой носа и рта», – рассказала Компанец ТАСС.

    Эксперт добавила, что при контакте с заболевшим необходимо использовать маски, перчатки и очки.

    Специалист пояснила, что в группу риска по-прежнему входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и другими тяжелыми патологиями. Из-за замедленного восстановления иммунная система этих людей не способна вовремя нейтрализовать вирус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 PJ.2.1 с простудой или гриппом.

    В субботу отличительными признаками этой инфекции назвали сильные боли в горле и длительный упадок сил.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил об отсутствии зарегистрированных случаев заражения вариантом PJ.2.1 в России.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    Гимнаст Смирнов завоевал золото юношеской Олимпиады в многоборье
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      13 комментариев
    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации