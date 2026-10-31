Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Роспотребнадзор назвал оптимальное время для вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор определил оптимальные месяцы для прививки от сезонного гриппа
В Роспотребнадзоре заявили, что оптимальным временем для прививки против гриппа является период с сентября по ноябрь до начала сезонного подъема заболеваемости.
Оптимальным периодом для вакцинации считается осень, передает РИА «Новости».
«Оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала устойчивого сезонного подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель после введения вакцины», – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что прививка в первую очередь необходима группам риска: маленьким детям, людям старше 60 лет, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцинация также показана медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам системы образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора назвали заблуждением мнение о многолетнем действии прививки от гриппа.
Во вторник в ведомстве сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.
В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.