Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями
Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.
«Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.
Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.
Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.