  • Новость часаПутин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин: Более справедливый мир приходит на смену однополярному
    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:58 • Новости дня

    Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.

    «Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

    Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

    Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.

    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах

    Путин призвал выстраивать систему расчетов между Россией и Африкой в нацвалютах

    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    России и странам Африки необходимо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

    «Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что такая работа поможет снизить транзакционные издержки, защитить расчеты от вмешательства недружественных стран и укрепить суверенитет африканских стран.

    Также президент добавил, что Россия готова поделиться со странами Африки опытом применения информационных технологий в сфере государственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до 50 млрд долларов.

    Глава государства отметил серьезное давление Запада на африканских партнеров Москвы на фоне санкций.

    Президент призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию.

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Путин: Более справедливый мир приходит на смену однополярному

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На смену однополярному миру приходит более справедливый, где слышны голоса большинства, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Комментарии (5)
    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин: Россия участвует в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно участвует в финансовом оздоровлении африканских стран и облегчении их долгового бремени, заявил президент Владимир Путин.

    «С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    В тот же день глава государства открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера дать оценку перспективам развития отношений с африканскими странами в торгово-инвестиционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России

    Путин: Запад оказывает беспрецедентное давление на африканских партнеров России

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад оказывает серьезное давление на африканских партнеров Москвы на фоне беспрецедентных санкций против России, заявил президент Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка заявил, что торгово-экономические отношения Москвы и стран континента продолжают поступательно развиваться, передает РИА «Новости».

    «Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – сказал Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Глава государства выразил надежду на то, что участникам мероприятия понравится в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой

    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой до 50 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин считает, что товарооборот России и Африки в скором времени может преодолеть отметку в 50 млрд долларов.

    Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшее время может превысить 50 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    «Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 (миллиардов – ред.) – рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 млрд», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В своем выступлении на форуме он заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал оценку перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере в предстоящем выступлении президента.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин предложил помощь «Русгидро» в модернизации африканских электростанций

    Путин заявил о готовности «Русгидро» строить электростанции в Африке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская компания «Русгидро» готова оказать помощь странам Африки в проектировании новых электростанций и модернизации уже существующих, заявил президент Владимир Путин.

    «Русгидро» также может помочь африканским партнерам развивать модульную локальную генерацию, чтобы обеспечить электричеством удаленные и изолированные территории континента, подчеркнул российский лидер в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Сотрудничество в сфере энергетики может принести взаимную выгоду России и африканским государствам, добавил Путин.

    Он отметил, что энергетика является той отраслью, где возможности двух сторон органично дополняют друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении Москвы сотрудничать с африканскими государствами в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Путин также выразил готовность расширять географию поставок сельскохозяйственных товаров на Африканский континент.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию

    Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка призвал африканские авиакомпании открывать рейсы в Россию, пишет РИА «Новости».

    «Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки.

    Также глава государства выразил готовность передавать цифровые ноу-хау африканским государствам и отметил активные попытки западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин назвал тарифные войны и санкции инструментами неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма.

    Путин заявил, что формирование многополярного мира идет непросто и встречает сопротивление стран, не готовых принять такую реальность, передает РИА «Новости».

    «Тех, кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет. В ход идут любые самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Во вторник Путин назвал Африку континентом будущего.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Глава Афросоюза заявил о желании развивать переработку ресурсов вместе с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Африканские страны рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов и создания производств, заявил действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе.

    Ндайишимийе на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве сообщил, что государства континента заинтересованы в передаче технологий и создании промышленных предприятий на своей территории, передает ТАСС.

    «Мы не хотим выступать исключительно источником ресурсов. Мы хотим быть активным действующим игроком, хотим участвовать в процессе трансформации и инноваций», – подчеркнул глава Афросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о необходимости предоставления африканским странам решений для самостоятельного управления ресурсами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Во вторник президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин назвал БРИКС ключевым центром нового мирового порядка

    Путин: БРИКС стал ключевым центром формирования нового миропорядка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.

    «Формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает, на мой взгляд, такая организация, которая всем вам хорошо известна – это БРИКС, фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    «За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%. И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран», – сказал он.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Во вторник он назвал Африку континентом будущего.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч президента на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко

    Арктика может сблизить Россию и США

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации