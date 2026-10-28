Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

Tекст: Денис Тельманов

«Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.