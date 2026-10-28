Орешкин заявил о готовности России обеспечить Африку доступными углеводородами

Орешкин: Россия готова обеспечить страны Африки доступными углеводородами

Tекст: Ольга Иванова

Российская сторона намерена содействовать Африке в получении надежного доступа к энергоресурсам, передает РИА «Новости». «Россия обладает большими запасами таких традиционных источников энергии. И здесь мы готовы работать в обеспечении отдельных стран, целых регионов, доступной энергией в виде углеводородных источников, топлива для автомобилей, для самолетов, создания специальной логистической среды», – сказал Орешкин в ходе встречи с участниками медиафорума Россия – Африка.

Он также отметил актуальность вопроса электрификации для стран Африки. По словам замглавы администрации президента, Москва планирует помочь увеличить долю континента на мировом рынке потребления электроэнергии с нынешних 5% до 10%.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве с 28 по 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак заявил о значительных конкурентных преимуществах России на африканском континенте в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе сообщил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Москвой в области переработки природных ресурсов.

Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением взаимодействия между Россией и африканскими государствами.