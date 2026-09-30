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    Непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета FlyDubai
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    Власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    Ульянов ответил назвавшему Россию «карликом» президенту Австрии
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 16:47 • Новости дня

    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Владимир Зеленский и его окружение продолжают общаться по-русски в штаб-квартире ООН, сообщила Захарова. По ее словам, во время заседаний Генассамблеи и Совбеза они демонстративно надевают наушники, имитируя непонимание русской речи. Однако в кулуарах и при общении с журналистами они говорят по-русски, передает ТАСС.

    Дипломат назвала такое поведение проявлением лицемерной сущности властей в Киеве. Она отметила, что власти сами разрешают себе говорить по-русски вопреки собственным дискриминационным законам, тогда как простых граждан нещадно штрафуют и пытаются привлечь к ответственности за использование родного языка.

    В пятницу Захарова заявила, что делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский язык. В начале месяца ГУР и СБУ доказали русскость Киева.

    29 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS

    Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16

    ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие нашли целую американскую высокоточную ракету APKWS II, которую украинские войска применяют для борьбы с беспилотниками.

    Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».

    Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.

    Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.

    Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    30 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН

    Ребека Гринспан стала фаворитом на пост генсека ООН

    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вырвалась вперед в борьбе за пост генерального секретаря ООН после четвертого тайного голосования Совета Безопасности, узнало Reuters.

    По итогам четвертого неформального голосования Совета Безопасности ООН бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан оказалась главным претендентом на пост генерального секретаря ООН, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Гринспан получила десять голосов поддержки, три голоса против и два воздержавшихся. Посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины также получил восемь голосов в поддержку и семь против.

    В июле и сентябре Гринспан также лидировала, тогда как в августе первое место занимала Родригес-Биркетт. В гонке за пост после ухода экс-президента Чили Мишель Бачелет участвуют семь кандидатов.

    В ходе тайного голосования члены Совбеза отмечают, «поощряют» ли они кандидата, «не поощряют» или «не имеют мнения». Процесс продлится еще несколько раундов, пока пять стран с правом вето – США, Китай, Россия, Франция и Британия – не согласуют единую кандидатуру для рекомендации Генеральной Ассамблее ООН. За всю историю ООН женщину ни разу не выбирали на пост генсека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.

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    29 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Туск предупредил Польшу о «тяжелых неделях и месяцах» из-за ситуации у границы

    Премьер Польши предрек стране тяжелые месяцы из-за ударов на западе Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страну ждут «тяжелые недели и месяцы» на фоне участившихся ударов по объектам на западе Украины вблизи польской границы, сообщает TVP Info.

    TVP Info пишет, что в Варшаве отмечают, что атаки вблизи польско-украинской границы приобретают регулярный характер. Из-за этого польские службы переведены в режим повышенной готовности, а военная авиация регулярно поднимается в воздух.

    Глава польского правительства подчеркнул, что один из реактивных беспилотников ударил примерно в двух километрах от границы в районе Дорогуска, при этом воздушное пространство Польши нарушено не было. Туск выразил опасение, что эскалация может затронуть и польскую территорию, передает «Газета.Ru».

    Ранее власти республики уже объявляли об усилении мер безопасности на фоне ударов по украинской приграничной инфраструктуре.

    Во вторник в Минобороны Польши отказались сбивать беспилотники над территорией Украины.

    В понедельник украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару БПЛА.

    В четверг Варшава поднимала в небо авиацию из-за действий российских военных.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице утром в среду зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы на территории Киева после недавних ударов, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров.

    Новая серия взрывов также прогремела в городе Ровно на западе страны.

    В Киеве и ряде других областей объявлена масштабная воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением после ударов по складам.

    В августе часть столичного района Оболонь была обесточена на фоне налетов беспилотников.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров Украины позволил национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» закупать подержанные локомотивы и комплектующие без проведения тендерных процедур вплоть до марта 2027 года.

    Правительство Украины разрешило компании «Укрзализныця» приобретать подержанные локомотивы и запчасти к ним без проведения тендеров до марта 2027 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте украинского кабинета министров, пишет РИА «Новости».

    Изменения затрагивают правила публичных закупок товаров и услуг. «Закупки АО «Укрзализныця» до 24 марта 2027 года железнодорожного тягового подвижного состава, в том числе бывшего в употреблении (в том числе с комплектом запасных частей к нему), услуг по аренде такого подвижного состава, а также услуг, связанных с приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением такого подвижного состава осуществляются без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законом и этими особенностями», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная отрасль Украины с начала спецоперации лишилась 500 тяговых машин. Из-за острой нехватки подвижного состава командование украинской армии расконсервировало старые советские паровозы.

    Летом российские беспилотные летательные аппараты атаковали два локомотива с военным снабжением в Днепропетровской области.

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    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


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    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

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    29 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политик отметил важность конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана добавил, что Путин является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По словам политика, руководитель России обладает всеми необходимыми качествами для управления государством со сложной историей и четким видением стратегических целей.

    Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Ранее президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине.

    При этом казахстанский лидер категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

    До этого Касым-Жомарт Токаев назвал невозможным урегулирование крупных мировых проблем без прямого участия России.

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    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку

    Российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области освобожден населенный пункт Шабельное, также подразделениями группировки «Север» взято под контроль Толстодубово в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Егоровку в Запорожской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В ходе наступления в кольце окружения освобождено Шабельное, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области взято под контроль Толстодубово.

    Нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Турьи, Ровного, Бояро-Лежачей, Вакаловщины и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Никольского в Запорожской области, Чаплино, Малиновки, Демурино и Коломийцей в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Березовки, Осиново и Изюмского в Харьковской области, Волчьего Яра, Пришиба и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Анклав».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты рядом с Краматорском, Дружковкой, Семеновкой, Николаевкой, Василевской Пустошью и Высокоивановкой в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии у Чугуево в Днепропетровской области, Белозерского, Старорайского, Лидино и Роганского в ДНР.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки освобождены 164 здания, уничтожены до 35 боевиков ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    Днем ранее они освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    А до этого армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

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    29 сентября 2026, 17:07 • Новости дня
    Неизвестные захватили связанный с Коломойским морской терминал под Одессой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных лиц силой установила контроль над морским терминалом «Бориваж» в Одесской области, который связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), пишут украинские СМИ.

    В Одесской области произошел силовой захват морского перевалочно-складского комплекса «Бориваж», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Утром во вторник группа людей проникла на территорию зернового терминала и установила над ним фактический контроль.

    Ранее этот объект находился под управлением структур, связанных с бывшими владельцами «Приват-банка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

    В настоящее время судьба перевалочного комплекса решается в судебном порядке. В частности, инстанции рассматривают вопрос о законности передачи терминала «Бориваж» в уставный капитал компании «Агротерминал Логистик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска уничтожили причальный терминал в порту Измаила.

    В начале августа ВС России поразили у Одессы и Николаева сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для украинской армии.

    В прошлом году американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал.

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