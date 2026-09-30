Путин: Выборы глав регионов России прошли конкурентно

Tекст: Вера Басилая

Путин в ходе встречи с избранными главами регионов по видеосвязи заявил, что выборы глав регионов России прошли конкурентно, передает РИА «Новости».

«За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность», – сказал президент.

По словам президента, граждане оценили уже достигнутые результаты работы глав регионов и выразили надежду на продолжение курса. Путин призвал избранных руководителей оправдать доверие, трудиться с полной самоотдачей, слышать надежды людей и поддерживать диалог с фракциями и общественными объединениями.

В 2026 году прошли прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии парламенты переизбрали глав республик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент провел встречу с избранными главами регионов страны.

Владимир Путин заявил о подтверждении прочности многопартийной системы в стране высокой явкой и итогами выборов.