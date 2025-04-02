Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

Путин направил телеграмму с поздравлением главе Абхазии Бадре Гунбе

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин направил сердечные поздравления Бадре Гунбе по случаю его вступления в должность президента Абхазии. В своем послании Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества и выразил надежду на дальнейшее укрепление этих связей при новом президенте. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он также отметил, что братские народы России и Абхазии связаны общей историей, особо выделив День Победы в Великой Отечественной войне, который имеет особое значение для обеих стран.

Президент России пригласил Гунбу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве, которые состоятся 9 мая 2025 года, выразив искреннюю радость от возможности приветствовать его в российской столице в этот знаменательный день.

Путин также отметил важность Дня Победы в Великой Отечественной войне для обоих народов, подчеркнув их благодарность и уважение героическому поколению победителей, а также пригласил Гунбу принять участие в московских мероприятиях в честь этой даты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.

В ходе встречи в Кремле президент Абхазии Бадра Гунба обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с нехваткой электроэнергии в республике.