Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.7 комментариев
Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.
Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.
Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.
Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.