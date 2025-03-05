Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.7 комментариев
Путин поздравил в Кремле Гунбу с избранием на пост президента Абхазии
Президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой, сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе встречи российский лидер лично поздравил Гунбу с победой на выборах.
Напомним, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав почти 57% голосов избирателей, международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.