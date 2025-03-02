Наблюдатель Волдесенбет: Организация выборов в Абхазии соответствует логике многополярного мира

Tекст: Олег Исайченко

«В ходе президентских выборов в Абхазии мы обеспечили комплексное наблюдение за избирательным процессом, иностранные наблюдатели посетили и самые отдаленные районы республики. На данный момент нарушений зафиксировано не было», – рассказал Юн Юнг Сик, профессор, общественный деятель в Республике Корея.

«Абхазский опыт объединения независимых электоральных экспертов показывает себя как успешная практика, позволяющая обеспечить объективный и всесторонний мониторинг. Это подтверждает целесообразность дальнейшего развития и наращивания усилий по созданию независимого международного объединения, специализирующегося на мониторинге электоральных процессов», – продолжил он.

«К его созданию можно привлечь экспертов со всего мира, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Уверен, что такой подход будет способствовать демонополизации института наблюдения, который во многом сейчас контролируется Западом, укреплению доверия к избирательным процедурам и развитию демократических институтов в глобальном масштабе», – подчеркнул эксперт.

«Президентские выборы в Абхазии демонстрируют высокий уровень организованности и прозрачности. В ходе наблюдения за голосованием не было зафиксировано нарушений даже на маленьких участках в селах и небольших городах», – согласился Петрос Волдегиоргис Волдесенбет, председатель федерального комитета эфиопской Партии процветания, президент Университета Бонго.

«Мы высоко ценим открытость властей Абхазии к приглашению международных наблюдателей, которое способствует укреплению легитимности и доверия к избирательному процессу. Важно, что здесь наша миссия объединяет экспертов не только из западных стран, но и из Азии, Африки, Латинской Америки», – отметил он.

«Такой подход соответствует логике формирующегося многополярного мира и обеспечивает более всестороннюю и сбалансированную оценку электоральных процессов. Это важно, поскольку на протяжении многих лет западная гегемония утверждалась не только через финансовые рычаги и институты глобального управления, но и через подрыв суверенитета стран путем предвзятой оценки их внутренних политических процессов», – указал спикер.

«Сегодня назрела необходимость создания новых стандартов и инструментов в разных сферах общества, и мы готовы продолжать работу по развитию и укреплению нашего экспертного сообщества, которое имеет шансы стать хорошей альтернативой существующим западноцентричным структурам», – резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что Бадра Гунба победил на выборах президента Абхазии по итогам второго тура, По предварительным данным, он набрал 54,73%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур получил 41,54%. В голосовании приняли участие чуть более 100 тыс. человек, то есть – 70% граждан Абхазии, передает РИА «Новости».

Наблюдатели от России также не выявили серьезных нарушений в ходе электоральных процедур. «Конечно, когда принимаешь участие в наблюдении за рубежом, всегда есть соблазн сравнить с тем, как у нас. Но в каждой стране есть свое законодательство, свои традиции. И с этой точки зрения мы не видели серьезных нарушений на выборах президента Абхазии», – сказал Николай Булаев, зампредседателя Центризбиркома РФ.

Ранее участники круглого стола Экспертного института социальных исследований объясняли важность выборов в Абхазии как для Москвы, так и для Сухума.