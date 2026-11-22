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Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ в Брянской области
Украинский беспилотник ранил мужчину при атаке на жилой дом в Брянской области
В селе Кистер Погарского района Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 32-летний местный житель, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по жилому дому в селе Кистер Погарского района Брянской области ранения получил 32-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В селе Кистер Погарского района после атаки украинского беспилотника на жилой дом ранения получил 32-летний мужчина. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», – написал Ковальчук.
Глава региона добавил, что за минувшие сутки над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский беспилотник самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 42-летний мужчина получил осколочные ранения при взрыве украинского беспилотника в селе Витемля Брянской области.
Ранее в результате ударов украинских дронов по автомобилям в регионе пострадали три человека.
Также четыре человека получили ранения после атак беспилотников на Брянскую область.