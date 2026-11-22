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Настоятель прихода в США отметил роль патриарха Кирилла в реставрации храма
Игумен из США Балясников назвал, оценил роль патриарха Кирилла в ремонте храма
Ключарь Кафедрального Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке игумен Никодим (Балясников) отметил огромную роль патриарха Московского и всея Руси Кирилла в реконструкции храма в его бытность митрополитом.
Настоятель подчеркнул, что в 2003 году именно митрополит Кирилл освятил собор после реконструкции, и прихожане хорошо помнят это событие, ставшее для них великим торжеством, пишет РИА «Новости».
По его словам, будущий предстоятель лично курировал реставрацию. «Степень его личного участия в сохранении этого святого храма и его нынешней жизнедеятельности очень велика», – заявил игумен.
Священнослужитель добавил, что прихожане отметят 80-летие патриарха молитвами и благодарностью Богу за его миссию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поблагодарил патриарха за служение России.
Глава государства лично поздравил предстоятеля с юбилеем.
Патриарх признался во встрече 80-летия с чувством глубокой признательности Господу.