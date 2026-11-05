Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин подчеркнул особое внимание России к положению христиан на Ближнем Востоке
Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
«Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения в Ближневосточном регионе», – сказал Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Глава государства обратился к патриарху Иерусалимскому, отметив, что тому приходится непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при этом Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей продолжает работать ритмично, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше поддерживать контакты с Иерусалимской церковью, добавив: «Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения».
Он заявил, что сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви сегодня особенно востребовано, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Путин заявил о поддержании добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами. Президент России вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому.