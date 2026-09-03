Axios: Число пожилых людей в мире превысило количество детей

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Axios, число людей старше 65 лет впервые в истории превысило количество детей до пяти лет, передает РИА «Новости». Это произошло на фоне глобального падения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

«Люди в возрасте 65 лет и старше теперь впервые во всем мире превосходят численно детей в возрасте пяти лет и младше за всю историю записей», – говорится в публикации. По прогнозам, к 2060 году число пожилых людей вырастет с 852 млн в 2025 году до 2 млрд. Общая численность населения планеты к этому времени достигнет 10,23 млрд человек.

Ранее исследователи Американского института предпринимательства отмечали, что мировой уровень рождаемости в 2026 году опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Специалисты проанализировали данные по 236 странам с 1950 года и выявили долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости в 219 из них.

По оценкам экспертов, население Земли будет расти еще около 30 лет за счет демографической инерции. Пик в 9 млрд человек ожидается примерно к 2056 году, после чего начнется сокращение. Базовый прогноз ООН предполагает достижение пика в 10,3 млрд человек в 2084 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой показатель рождаемости в 2026 году впервые опустился ниже уровня воспроизводства населения.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин предсказал стремительное сокращение числа жителей планеты после 2046 года.

Численность граждан Японии на фоне рекордного падения рождаемости упала ниже отметки в 120 млн человек.