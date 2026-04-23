Орешкин предсказал сокращение населения Земли после 2046 года
Число жителей планеты достигнет максимальных значений через два десятилетия, после чего ожидается стремительное сокращение количества людей на фоне падающей рождаемости, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что население планеты достигнет своего пика к 2046 году, передает ТАСС. Выступая на лекции в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», он отметил грядущие глобальные демографические изменения.
«В 2046 году население планеты Земля достигнет своего пика. Дальше начнет довольно быстро сокращаться. Одновременно с этим рождаемость падает. В 2033 году, по всем оценкам проблем, минимум демографической нагрузки, после чего она будет расти», – подчеркнул Орешкин.
Политик также обратил внимание на старение общества. Существующие тенденции указывают на неуклонное увеличение доли старшего поколения в общей структуре населения, резюмировал замглавы администрации президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин допустил потерю китайскими городами половины населения к концу XXI века.
Президент России Владимир Путин назвал глобальное сокращение числа новорожденных главной тенденцией современного мира.
Ранее замглавы администрации президента обозначил депопуляцию главным вызовом для мировой экономики.