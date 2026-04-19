  • Новость часаПостпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    15 комментариев
    19 апреля 2026, 18:35 • Справки

    Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Что такое оспа обезьян (mpox)

    Оспа обезьян – это вирусное заболевание, вызываемое возбудителем из группы ортопоксвирусов, в которую также входит вирус натуральной оспы. Сегодня для обозначения болезни все чаще используют название mpox, чтобы избежать стигматизации животных, которые не являются основными переносчиками инфекции.

    Болезнь протекает в среднем 2–4 недели и в большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением. Тяжесть зависит от варианта вируса, возраста пациента и состояния его иммунитета.

    Почему об оспе обезьян снова говорят в 2026 году

    Оспа обезьян (mpox) остается в поле зрения мирового здравоохранения, но в 2026 году ситуация выглядит иначе, чем в разгар вспышки 2022 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальный режим чрезвычайной ситуации был отменен, и сегодня болезнь рассматривается как контролируемая, но требующая внимания инфекция. Рассказываем, что происходит в мире и в России.

    Ситуация за рубежом: контроль и единичные вспышки

    В глобальном масштабе оспа обезьян сегодня – это не та неконтролируемая угроза, что несколько лет назад. ВОЗ фиксирует, что общее число случаев продолжает снижаться, а вспышки носят локальный характер. Однако вирус циркулирует, и отдельные очаги возникают в разных частях света.

    Африка остается регионом, где ситуация наиболее напряженная. Вирус продолжает передаваться, и местные органы здравоохранения ведут активную работу по сдерживанию распространения. В некоторых странах континента регистрируются сотни и тысячи случаев, что требует постоянного внимания со стороны международных организаций.

    В Европе ситуация спокойнее. Однако весной 2026 года был зафиксирован завозной случай нового генетического варианта вируса (клада 1b) – он был выявлен у путешественника, прибывшего из региона, где эта разновидность распространена. Случай остался единичным, и, по оценкам специалистов, риск для населения в целом остается низким. Тем не менее сам факт появления нового варианта за пределами Африки показывает, что вирус продолжает эволюционировать и перемещаться вместе с людьми.

    В странах Америки также регистрируются отдельные случаи. За первые месяцы 2026 года несколько стран сообщили о выявлении инфекции, в том числе о завозных случаях более новых вариантов вируса. Большинство заболевших – путешественники, и широкого распространения инфекции нет.

    Главное, что отличает 2026 год, – это появление рекомбинантных штаммов вируса. Такие варианты возникают, когда разными штаммами заражается один человек, и вирусы обмениваются генетическим материалом. Это естественный процесс эволюции, но он требует более пристального наблюдения, чтобы вовремя заметить возможные изменения в поведении вируса.

    Ситуация в России: единичные случаи под контролем

    В России случаи оспы обезьян регистрируются, но носят единичный характер. Все они были оперативно выявлены системой санитарного контроля, а пациенты получили необходимую медицинскую помощь.

    Первые случаи в 2026 году были завозными. В феврале инфекцию обнаружили у двух жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из отпуска в Таиланде. Оба были госпитализированы, а позже выписаны после выздоровления.

    В марте оспу обезьян выявили еще у двух петербуржцев, также вернувшихся из-за границы.

    В апреле в Московской области был госпитализирован пациент, который, по имеющейся информации, не покидал пределов России. Это стало поводом для более пристального внимания, однако важно подчеркнуть: речь идет об единичном случае. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, который проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. ВОЗ отслеживает ситуацию и находится в постоянной коммуникации с российскими органами здравоохранения.

    Как передается оспа обезьян

    Основной путь передачи вируса – контактный. Заразиться можно несколькими способами.

    Контакт с кожей и высыпаниями больного. Вирус передается через прикосновения к пораженным участкам кожи, слизистым оболочкам, а также через биологические жидкости – слюну, кровь, выделения из ран.

    Через загрязненные предметы. Инфекция может сохраняться на постельном белье, полотенцах, посуде и одежде, которыми пользовался заболевший.

    Контакт с животными. Источником могут стать укусы или царапины инфицированных грызунов и приматов, а также разделка дикого мяса. Название «обезьянья» связано с тем, что вирус впервые выделили из крови приматов, однако чаще всего переносчиками выступают грызуны – например, определенные виды белок в тропиках.

    Передается ли оспа обезьян воздушно-капельным путем? Подтвержденных данных о воздушно-капельной передаче в настоящее время нет. Основной путь заражения – прямой контакт. Шанс подхватить вирус от другого человека ниже, чем заболеть в результате контакта с животным.

    Инкубационный период: когда появляются симптомы

    Инкубационный период – время от момента заражения до появления первых признаков болезни – обычно составляет от 5 до 21 дня. Чаще всего симптомы возникают через 6–16 дней после контакта с вирусом. Понимание этого периода важно для контроля контактов и своевременной изоляции возможных заболевших.

    Симптомы оспы обезьян у человека

    Заболевание начинается с симптомов, похожих на грипп. Резко поднимается температура, возникают головные и мышечные боли, появляется общая слабость. Самый характерный признак, который помогает отличить mpox от других инфекций, – увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия).

    Через 1–3 дня после появления первых симптомов на коже начинаются высыпания. Сначала появляются небольшие красные пятна, которые затем превращаются в узелки, пузырьки, гнойнички и, наконец, в корочки. Количество высыпаний может варьироваться от нескольких штук до нескольких тысяч.

    Сыпь чаще всего появляется на лице (исключение составляют лишь 5% случаев), ладонях и стопах (три четверти случаев, согласно медицинской статистике), но может распространяться на другие части тела. Возможны высыпания на слизистой рта, глаз или гениталий. В таких случаях важно не перепутать mpox с герпесом.

    К другим симптомам относятся отек лица, боль в горле, кашель, а также увеличение печени и селезенки. Болезнь обычно длится 2–4 недели и в большинстве случаев проходит самостоятельно. Человек становится заразным с момента появления первых симптомов и остается заразным до полного отпадения корочек.

    Чем отличается оспа обезьян от других заболеваний

    Главное отличие mpox от натуральной оспы – наличие увеличенных лимфоузлов. При натуральной оспе этот симптом отсутствует. Кроме того, после обезьяньей оспы обычно не остается рубцов или шрамов на коже, в отличие от натуральной оспы или даже ветрянки.

    От ветрянки mpox отличается характером высыпаний и их локализацией. При ветряной оспе сыпь чаще появляется на туловище, а при mpox – на лице, ладонях и стопах. Кроме того, для ветрянки не характерно увеличение лимфоузлов. От герпеса mpox отличается более распространенными высыпаниями и наличием общих симптомов интоксикации. Главный ориентир при дифференциальной диагностике – сочетание лимфаденопатии и характерной сыпи.

    Кто в группе риска

    В группу повышенного риска входят люди, не получившие в детстве прививку от натуральной оспы. В конце XX века массовая вакцинация была прекращена, поэтому значительная часть населения не имеет иммунитета к вирусам семейства оспы. Также в группе риска находятся те, кто контактировал с заболевшими, медицинские работники, люди, имеющие тесный контакт с дикими животными (особенно в эндемичных районах), а также люди с ослабленным иммунитетом – ВИЧ-инфицированные, пациенты, принимающие иммуносупрессоры.

    В 2022 году в Европе случаи mpox чаще фиксировались у мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами, однако риск заражения существует для всех людей независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации.

    Насколько опасна оспа обезьян

    В большинстве случаев mpox протекает в легкой форме и не требует госпитализации. Уровень смертности зависит от нескольких факторов. Существует два генетических варианта вируса: центральноафриканский (более вирулентный, летальность до 10%) и западноафриканский (менее опасный, летальность обычно не превышает 1%). В Европе в 2022 году циркулировал именно западноафриканский вариант, поэтому большинство случаев протекали легко.

    Тяжесть заболевания также зависит от возраста (дети более восприимчивы), наличия сопутствующих заболеваний (ВИЧ, иммунодефицитные состояния) и качества медицинской помощи. Осложнения, такие как пневмония, энцефалит и сепсис, развиваются редко, преимущественно у пациентов из группы риска.

    Лечение: что делают врачи

    Специфического лечения оспы обезьян не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. При легком течении возможно домашнее лечение под наблюдением врача. В некоторых случаях могут применяться противовирусные препараты, которые показали эффективность в экспериментальных исследованиях. В тяжелых случаях или при развитии осложнений требуется госпитализация.

    Вакцинация: нужна ли прививка

    Вакцина против натуральной оспы, хотя и не является специфической для mpox, обеспечивает высокую степень защиты от этого заболевания. Люди, привитые в детстве, имеют более низкий риск заражения и более легкое течение болезни в случае инфицирования.

    Вакцинация может быть рекомендована отдельным группам риска: медицинским работникам, контактировавшим с заболевшими, а также путешественникам, направляющимся в эндемичные регионы. Массовая вакцинация населения в 2026 году не проводится, так как угроза масштабной эпидемии оценивается как низкая.

    Профилактика: как снизить риск заражения

    Основные меры профилактики направлены на избегание контакта с потенциальными источниками вируса. В эндемичных районах рекомендуется минимизировать контакты с дикими животными, особенно грызунами и приматами, избегать прикосновений к их крови, мясу и биологическим жидкостям.

    Регулярное мытье рук с мылом, особенно после контакта с животными или потенциально зараженными поверхностями, остается самым эффективным способом предотвращения заражения. Рекомендуется избегать тесного физического контакта с людьми, у которых есть симптомы заболевания (сыпь, повышенная температура). Медицинским работникам следует использовать средства индивидуальной защиты.

    В поездках следует соблюдать меры предосторожности, особенно при посещении стран, где регистрировались случаи mpox. В России, по данным Роспотребнадзора, меры санитарно-карантинного контроля на границе усилены, что позволяет вовремя выявлять и изолировать возможные случаи завоза инфекции.

    Когда обращаться к врачу

    Обратиться к врачу следует при появлении температуры в сочетании с сыпью, особенно если высыпания имеют характерный вид (пятна, переходящие в пузырьки и корочки). Также поводом для консультации является увеличение лимфатических узлов на фоне общего недомогания. Если был контакт с человеком, у которого подтвержден или подозревается mpox, необходимо наблюдаться у врача в течение всего инкубационного периода. При ухудшении состояния (одышка, спутанность сознания, сильная слабость) нужно вызвать скорую помощь.

    Коротко: главное об оспе обезьян

    Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, передающееся преимущественно контактным путем. Основные симптомы – температура, увеличение лимфоузлов и характерная сыпь на лице, ладонях и стопах. В большинстве случаев болезнь протекает легко и заканчивается выздоровлением в течение 2–4 недель. Специфического лечения нет, используется симптоматическая терапия. Вакцина от натуральной оспы обеспечивает защиту. Профилактика заключается в избегании контакта с больными и потенциально зараженными животными, соблюдении гигиены рук. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. Угроза масштабной эпидемии в России оценивается как низкая.

    Главное
    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации